Inesperada protesta contra el uso de piel de cocodrilo en Australia

El grupo de derechos de los animales, Peta (People for the Ethical Treatment of Animals, 'gente a favor del trato ético a los animales', en español) envió a tres de sus representantes para que protestaran frente a la tienda de alta costura Hermès, por el uso de pieles de animales exóticos como cocodrilos y lagartos.

Este 16 de marzo en Melbourne, Australia, las mujeres, que se encontraban en bikini y con máscaras de cocodrilo, se pararon de pie y en silencio frente a los transeúntes, levantando carteles en forma de bolso que decían “crueldad hacia los cocodrilos desenmascarada”, “los animales mueren por pieles exóticas” e hicieron un llamado a la marca de lujo francesa para “tirar la piel de cocodrilo”.



"Por cada bolso, cinturón o par de botas hechos con la piel de un cocodrilo, un animal muy inteligente y sensible estuvo cautivo, vivió una vida horrible y soportó un sufrimiento inimaginable antes de ser asesinado", dijo la portavoz de PETA, Emily Rice, según informó el medio inglés ‘Daily Mail’.



Las tres manifestantes frente a la tienda de la marca francesa Hermès. Foto: William West. AFP

El grupo de activistas también protestó contra los supuestos planes de la marca de crear una granja de cocodrilos en la ciudad de Darwin, al norte de Australia. Con esta propuesta, se podrían criar hasta 50 mil cocodrilos para obtener piel y productos cárnicos.



Los expertos en conservación del grupo Peta aseguraron que el uso de las pieles de estos animales aumenta el riesgo de contagiar a los humanos con virus peligrosos, por lo que hacen un llamado a la marca Hermès para que “haga lo socialmente responsable y cambie a materiales veganos".



La protesta en Melbourne hace parte de una serie de manifestaciones que se realizarán alrededor de este mes. Foto: William West. AFP

Esta no es la primera protesta contra la marca por parte del grupo de activistas, pues se realizó una manifestación similar en Sydney a principios de marzo, también frente a una de las tiendas de Hermès. Además, Peta dijo que se realizará otra protesta en Brisbane en las próximas semanas.



Según su página web, Peta es la organización de derechos de los animales más grande del mundo, con más de 6,5 millones de miembros. Se enfoca en cuatro áreas: las granjas industriales, el comercio de la ropa, los laboratorios y la industria del entretenimiento.



En relación con el uso de pieles de animales exóticos, varias marcas de moda importantes a nivel mundial, como Chanel, Tommy Hilfiger y Calvin Klein han anunciado que dejarán de venderlas y utilizarlas.



