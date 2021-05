Protagonista del popular meme 'el drogado' revela su identidad

Desde que las redes sociales se popularizaron hace más o menos unos 10 años, los memes también comenzaron a ser furor.



Entre estos, se empezaron a viralizar fotos de gente con algún gesto gracioso, las cuales fueron utilizadas como meme en distintos contextos.



(Además: ¡Nos crecimos!: la perrita meme ya tiene 15 años y es toda una adulta).

El meme ‘el drogado’ fue uno de los más populares en su momento. Era la imagen de un joven que aparentaba estar bajo los efectos de alguna sustancia alucinógena.



Tras años de no conocerse la identidad del sujeto de la foto, Connor Sinclair, un ciudadano de Reino Unido, reveló que es él quien aparece en el famoso meme.

que grande el MEME DROGADO pic.twitter.com/k4qxZ80G — San Tola ◢◤ (@tolaexe) August 17, 2012

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO puede ver la foto aquí)



Sinclair publicó un breve video la semana pasada en el que revelaba su identidad. Además, creó una cuenta oficial en la que ha ido compartiendo artículos de entrevistas en las que ha participado.



"Honestamente, nunca pensé que la imagen tendría el poder de permanencia que tiene", declaró el joven al medio birtiánico ‘Know Your Meme News’.



(Le puede interesar: ¿Lo sabía? Así es como los memes estarían contaminando internet).

10 Guy REVEALED!



Stay tuned for more... pic.twitter.com/KXK87tymrj — 10 Guy (@10GuyOfficial) May 6, 2021

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO puede ver la foto aquí)



También declaró en exclusiva que recibió varias ofertas de marcas que lograban dar con su identidad. “Desde juegos de mesa hasta una marca de dulces. No me interesé en ellos porque pensé que a la gente no le importaría. Además, ¿no me vería un poco falso? El meme pertenece a todos los que lo compartieron, les gustó, etc”, contó.



En el video que publicó en sus cuentas (con el usuario @10GuyOfficial), el joven mencionó que vendería esa imagen en forma de token no fungible (NFT, por sus siglas en inglés).

¿Qué es NFT?

Los token no fungibles (NFT) son activos criptográficos basados en la tecnología 'blockchain'. Estos cuentan con códigos de identificación y metadatos únicos que los distinguen entre sí.



En general, puede tratarse de un dibujo, una animación, un audio, un video o una foto auténtica que adquiere un carácter coleccionable.



De cierto modo, el reciente ‘boom’ de esta tendencia motivó a Sinclair para salir de las sombras: “NFT es una gran razón por la quise hablar, pero más allá de eso, sentí que era el momento indicado”.

Yes it's me. The Real Deal 👋



10 years of 10 Guy 🙌



The Original 10 Guy meme NFT going live in the near future.



Watch this space 😀 pic.twitter.com/aZ1kzipOu7 — 10 Guy (@10GuyOfficial) April 11, 2021

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO puede ver la foto aquí)



En este momento no se sabe exactamente cuánto dinero va a ofertar por la imagen, pero sí contó cómo llegó a ‘Foundation’, la plataforma que vende el arte criptográfico. Además comentó que en los próximos días estará compartiendo la suma final.



“Me he puesto en contacto con Kyle Craven (Bad Luck Brian), que es un tipo absolutamente fantástico y realmente me ha ayudado, incluso invitándome a ‘Fundation’. Además, Chris Torres (Nyan Cat) también se contactó conmigo. Todo es muy surrealista, especialmente porque he sido anónimo durante 10 años”, dijo.



(Además: ¿Zac Efron se inyectó bótox? Su nueva imagen desató una 'ola' de memes).



A finales de abril de este año, 'la niña desastre', un meme que muestra a una pequeña con una sonrisa malvada delante de una casa en llamas, se vendió como NFT por 180 ethereum, lo que equivale a unos 475.000 dólares (poco más de 1.750 millones de pesos colombianos).

Razón del anonimato

El joven comentó que, si bien no había compartido su identidad con el mundo, su círculo social más cercano sí sabía toda la historia. Además, aseguró que varias personas lo reconocen en la calle para pedirle fotos.



(Además: Este es el inesperado origen del meme ‘Ay, no’).



“Mi novia Lucy y yo acabamos de celebrar nuestro sexto aniversario. Nos conocimos porque ella me reconoció y me pidió una foto. Ahora tenemos una casa juntos y un perrito que se llama Mosey, ¡así que debería estar agradeciendo a mi alter ego!”, comentó.

El meme se volvió viral cuando yo tenía 18 años FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, fue enfático al mencionar que en el momento en que su rostro se viralizó en internet él era muy joven aún.



“El meme se volvió viral cuando yo tenía 18 años y recién comenzaba la universidad. Estaba un poco nervioso por involucrarme demasiado, no me sentía cómodo con esa situación por ser tan joven y estar estudiando, me preocupaba porque no sabía si podría afectar mi carrera, entre otros aspectos personales”, recordó Sinclair.



(Le puede interesar: Mujer encuentra ‘pasadizo secreto’ en casa de 148 años de antigüedad).



Finalmente comentó que al reaparecer en el ojo público después de 10 años “le da a la gente una sensación de nostalgia, un retroceso a una época más inocente, especialmente después del año que acabamos de tener ”.



Tendencias EL TIEMPO

Más noticias