Bella Ramsey, de 19 años, se volvió mundialmente famosa por haber participado en la exitosa serie de Netflix 'Stranger Things' y ahora por ser la coprotagonista de una se las producciones más esperadas del 2022, ‘The Last Of Us’, la cual está inspirada en el videojuego de la desarrolladora Naughty Dogs y que es transmitida en HBO Max.



Además de haber acaparado la atención internacional por su papel de 'Ellie Williams' en la adaptación al a la televisión de este icónico juego de consolas, también ha logrado obtener la atención de la comunidad digital por confesar que hace parte de la comunidad LGBTIQ+ durante una charla con el periódico ‘New York Times’.

Durante la charla manifestó que prefiere que la identifiquen con pronombres masculinos, aunque no le molesta si la llaman ‘ella’, pues se siente en la libertad de transitar entre los dos géneros.



“Supongo que mi género siempre ha sido muy fluido (...) si alguien se refería a mí como ‘ella’, ni lo pensaba, pero sé que si alguien me llamaba ‘él’, era un poco emocionante”, expresó.



“Soy una persona. Que se me atribuya un género no es algo que me guste especialmente, pero en cuanto a los pronombres, no me puede importar menos”, agregó.



Así mismo, dijo que de tener en frente un formulario con la opción “no binario”, lo marcaría sin pensarlo; sin embargo, en enfática en afirmar que no le importan los pronombres con tal de que el trato entre personas sea el más respetuoso y autentico posible.



Finalizó diciendo que está trabajando en el guion para una película que trata sobre una adolescente que tiene un desorden alimenticio y de las “relaciones imperfectas y personas complicadas” con las que se rodea. Esta historia se inspira en su propia experiencia, pues sufrió de anorexia nerviosa de joven, un caso que confesó a través de su cuenta de Twitter.



