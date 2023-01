México se prepara para el lanzamiento de la popular serie ‘El señor de los cielos’, en su octava temporada, que llegará a las pantallas este 17 de enero. Pero más allá de esto, lo que ha llenado de alegría a los fieles televidentes de la producción es el regreso de Rafael Amaya en el protagónico.



Recordemos que el actor estuvo ausente de la temporada anterior y aunque mucho se había especulado, él mismo decidió hacerle frente a los rumores acerca de la verdadera razón.

En entrevista para medios mexicanos reveló que durante los años anteriores sufrió de un serio problema de adicción. “Es un lado oscuro y siniestro al que no quiero regresar”, recuerda.



Sin embargo, tuvo a una gran mujer a su lado apoyándolo: “Llevo dos años y medio en una relación con una mujer maravillosa”, contó, y sin dar más detalles dejó claro que sin ella no habría sido posible seguir.



Dejando ese pasado atrás, ahora está enfocado en el regreso de ‘Aurelio Casillas’, para cuyo personaje trabajó bastante: “El mayor desafío yo creo que fue no entrar en la dinámica del personaje, no entrar en la sensibilidad de las escenas, pero no hay ningún obstáculo, nunca fue una dificultad porque para mí esto es como jugar, pero con responsabilidad”, señaló en entrevista con la revista ‘¡HOLA!’.

¿Cómo se preparó para volver?

“Soy mucho de la técnica de Stanislavski, te estresas ensayando y te relajas ejecutando. En el set llegas a jugar, llegas a crear, llegas a fluir. Antes pues sí, tienes que ensayar, tienes que practicar, tienes que ir al gimnasio, tienes que hacer todo para darle lo mejor al público. Sobre todo en esta serie que ha marcado pues diferencia y ha marcado una línea muy marcada en el género y en la forma en la que se hace la televisión en Latinoamérica”, contestó.



Y es que no olvida la responsabilidad que tiene al tocar temas relacionados con el narcotráfico y exponerlos en pantalla. Sin embargo, resalta, que se trata solo de ficción, pero no hay que ignorar situaciones tan duras como la que vivió la ciudad de Culiacán con la captura del Ovidio Guzmán.

¿Cómo se encuentra ahora?

Con seguridad, Amaya responde que el momento actual “lo describo como lleno de luz, lleno de paz llena de creatividad, lleno de convicción, de compromiso y lleno de puras cosas positivas, de claridad”.



Sus seguidores aprovecharon también para enviarle mensajes de apoyo al intérprete de Hermosillo, celebrando su regreso a las pantallas.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS