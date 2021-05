Lo que proponen colectivos feministas para detener la violencia

Recientemente, la Fundación Manifiesta, la cual trabaja por la equidad de derechos de niñas y mujeres a través de la educación, compartió una publicación en su página web sobre el diálogo que tuvieron cerca de 173 movimientos feministas para hablar sobre la critica situación que vive Colombia.



En este encuentro se elaboró un documento que contiene varias propuestas que buscan tratar de ayudar a solucionar la crisis social en el país. Estas son algunas de estas:



En primer lugar, los colectivos feministas proponen que se incluyan en las negociaciones a todas las fuerzas sociales y políticas que se han manifestando durante el paro nacional.

“En el marco de esta propuesta transformadora, garantizar la presencia paritaria y diversa de las mujeres en los espacios de diálogo y negociación”, se menciona en el documento.

Más de 500 feministas y 173 organizaciones convencidas del poder del pensamiento, de la palabra, del diálogo y de la práctica política feminista para fortalecer la democracia reivindicamos la movilización social #QueLaDemocraciaNoNosCuesteLaVida pic.twitter.com/edI7Y3pTi4 — Viejas Verdes (@viejas_verdes) May 11, 2021

En declaraciones para el medio de la ‘Fundación Manifiesta’, Maria Eugenia Ramírez, feminista defensora de Derechos Humanos y directora ejecutiva del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un derecho Alternativo (ISLA), comentó: “Las mujeres hicimos un esfuerzo muy grande para participar en el Comité (...) El Comité del Paro no representa ni a las mujeres ni a los jóvenes".



Adicionalmente, proponen que haya una desmilitarización inmediata de las ciudades y que “se cree un mecanismo con participación de la comunidad internacional que permita la investigación y judicialización de todos los casos de violaciones de DDHH durante las movilizaciones”.



Adriana Benjumea, abogada feminista y miembro de la Coorporación Humanas, centro de estudios y de acción política feminista, habló con el medio ya citado sobre esta segunda propuesta: “Una de las reivindicaciones históricas del feminismo es la no militarización. Esa no es la salida a problemas sociales. Lo que queremos es que este gobierno investigue la brutalidad policial”.



También, plantean que se creen acuerdos para “enfrentar las profundas desigualdades que existen en el país, con particular énfasis en la desigualdad de género”.



De igual manera, buscan que haya una “renta básica universal priorizando a las mujeres en toda su diversidad, mayormente afectadas por el efecto de la pandemia, e implementación de garantías con celeridad para que tengan disponibilidad de recursos propios mediante el acceso al trabajo con remuneración justa”.



Aquí puede consultar el resto de las propuesta que plantean los colectivos feministas para encontrar más soluciones al difícil momento que vive actualmente el país.

