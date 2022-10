En Murcia, España, se conoció el video de un hombre que le pidió matrimonio a su novia al estilo de la famosa saga ‘Star Wars’. El sujeto se disfrazó de ‘Darth Vader’ y sorprendió a su pareja y demás espectadores del momento.

La mujer estaba degustando unos tragos en la terraza de un bar de Murcia, cuando, de repente, al son de la melodía de una procesión en Semana Santa, un grupo de hombres vestidos de negro avanzó con un ataúd sobre sus hombros y se dirigieron hacía la dama, que, por cierto, se encontraba confundida en ese instante.



De repente, se ve cómo un hombre disfrazado de ‘Darth Vader’ comienza a salir del ataúd con un cartel en sus manos que decía: “Espero que no me digas que no”.



Mientras el sujeto bailaba, fue acercándose a su pareja y luego se arrodilló frente a ella para pedirle matrimonio. La mujer, emocionada, impactada y conmovida no podía creer que su novio había preparado tal escenario para pedirle matrimonio y, por supuesto, ella aceptó: “sí, quiero”.



La escena culminó con el baile de los futuros esposos sobre un escenario improvisado en la parte trasera de un camión, mientras todos los espectadores aplaudían y grababan varios videos que luego fueron posteados en las redes sociales.

De hecho, uno de los usuarios de Twitter compartió el clip que se hizo viral con más de 38 mil likes en tan solo cuatro días.



“En Murcia, un hombre le pidió matrimonio a su chica saliendo de un ataúd vestido de Darth Vader”, escribió el internauta. Varios comentarios se pudieron ver ante la sorpresa y la pedida de mano más creativa que se ha visto hasta ahora.



“Esto solo pasa en Murcia”, “Si esto es la pedida, quiero ver la boda”, “Quiero saber cómo llegó a este punto. ¿Dónde alquilas un ataúd por unas horas? ¿Por qué Darth Vader?”, fueron algunas de las reacciones en redes.

En Murcia, un hombre le ha pedido matrimonio a su chica saliendo de un ataúd vestido de Darth Vader pic.twitter.com/aELyeH138O — ceciarmy (@ceciarmy) October 15, 2022

