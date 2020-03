Reiniciar el año, propuesta de Bad Bunny para cuando pase la pandemia

Así como los colombianos, varios ciudadanos del mundo están pasando por un periodo de cuarentena obligatorio para evitar la propagación del nuevo coronavirus.



La situación ha hecho que las personas apelen a su ingenio para pasar, y sobrellevar de la mejor manera, estos días de encierro: muchos han incrementado el uso de las redes sociales, otros se han dedicado al cuidado personal con ejercicios y buena alimentación, y algunos más se han dedicado a leer y ver series y películas.

Entre los famosos, uno de los que más ha compartido con sus seguidores su día a día de cuarentena es el reguetonero Bad Bunny, quien ha usado sus cuentas oficiales en redes para mantenerse en contacto con el mundo.

El puertorriqueño subió una sesión de fotos artesanal desnudo, ‘creó’ su propia versión de la película ‘Toy Story’ y hasta compartió un clip de lo que puede ser un día normal suyo encerrado.

Ahora, fue más allá de solo publicaciones personales e hizo una propuesta a nivel mundial: reiniciar el 2020.



“Si este año no mejora, propongo que cuando acabe lo volvamos a empezar, o sea, como si este no hubiera contado. Merecemos un 2020 digno”, escribió en Twitter.



Una de las razones que dio para su peculiar iniciativa es que “no soportaría ver los Juegos Olímpicos cada cuatro años en números impares”.



Su iniciativa ha sido 'avalada' por más de 130.000 'me gusta'.

si este año no mejora, propongo que cuando acabe lo volvamos a empezar, o sea, como si este no hubiera contado. Merecemos un 2020 digno. Ademas no soportaría ver las olimpiadas cada cuatro años en numeros impares. — 👁 (@sanbenito) March 25, 2020

Hay que recordar a raíz de la pandemia que azota al mundo los Olímpicos de Tokio fueron suspendidos y se celebrarán, a más tardar, a mitad de año del 2021.



Otros de los eventos que se pospusieron fueron la Eurocopa y la Copa América. Además, hay varios torneos deportivos de tenis, Formula 1 y Moto GP, así como festivales culturales de música y lectura que tuvieron que ser modificados por la emergencia sanitaria provocada por el nuevo coronavirus.

Hasta este viernes 27 al mediodía, hay 188 países que han reportado contagios del virus, con más de 546.000 personas afectadas y más de 24.000 muertas.



Estados Unidos, China, Italia, España y Alemania, los de más infectados. Italia, España, China, Irán y Francia, los de más fallecimientos.



Tendencias EL TIEMPO