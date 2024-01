Propósitos de año nuevo más comunes que las personas abandonan durante la temporada

La llegada del fin de año trae consigo un sinnúmero de oportunidades para empezar con diversas actividades desde cero.



Sin embargo, aunque muchos empiezan con entusiasmo a llevar a cabo esos propósitos, otros los abandonan a las pocas semanas. Uno de ellos es el de ponerse en formar o simplemente bajar esos kilos de más que se adquirieron por las comidas de Navidad y Fin de Año. Los gimnasios se suelen atiborrar de personas que quieren como sea bajar de tallas, pero en febrero estas personas empiezan a desistir.

Una de las razones puede ser que al no ver resultados inmediatos pierden el ánimo y no continúan, no obstante, debe saber que los resultados se ven a largo plazo y que con constancia y disciplina se pueden alcanzar.



El conseguir un cuerpo esbelto es el resultado de un proceso continuo, que va acompañado de una buena alimentación, descanso y una rutina adecuada, meta que no se consigue de la noche a la mañana.



Otro de los propósitos que se propone la gente a principios de año es el de mejorar su situación económica y también es difícil de adquirir de forma inmediata.



Todos los gastos que se vienen en enero, como impuestos, matrículas, útiles escolares, arriendo, entre otros, hacen que esta meta de lograr mejorar la situación financiera se vuelva cada vez más lejano.



Para esto también es necesario crear un plan realista y especialmente ser disciplinado en ese propósito para evitar utilizar los ahorros en gastos innecesarios y que más adelante traigan incluso cargos de conciencia.

Según 'Tv Azteca', otro de los propósitos de inicio de año que más se manifiestan es el de aprender un nuevo idioma.



Este se va abandonando poco a poco por la falta de tiempo y de constancia, además de que hay que tener paciencia y juicio para superar las dificultades que este aprendizaje pueda traer.

Otro propósito de año nuevo incumplido

Aunque últimamente, muchas personas están tomando conciencia sobre lo necesario que es para la vida adquirir hábitos de vida saludables y una alimentación balanceada, también abandonan fácilmente este propósito por la cantidad de comidas rápidas y otros productos no tan saludables a las cuales se accede por falta de tiempo.



Finalmente, la recomendación en este caso es que aunque el ritmo de la vida es cada vez más acelerado, no se puede conseguir nada sin salud, por lo que es primordial poner atención a las rutinas y sacar un tiempo para dedicarlo a mejorar sus hábitos alimenticios.



Con estos poco a poco puede ir adquiriendo más energía para realizar otro tipo de actividades sin desistir en el intento.



Además, también es importante plantearse metas realistas para que, de no cumplirse, no generen frustración si no se pueden alcanzar.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

