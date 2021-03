Promocionan ropa que glorifica ‘vuelos de la muerte’ de Pinochet

Un usuario de Twitter ha puesto en evidencia que en eBay, página web destinada a la subasta y comercio electrónico, se están vendiendo camisetas que glorifican los ‘vuelos de la muerte’, una de las fórmulas represivas más crueles de la dictadura militar de Pinochet.

Las prendas tienen nombres como ‘Pinochet’s Helicopter Tours’ y, en su mayoría, tienen una ilustración de personas cayendo de un helicóptero. Este gráfico hace referencia a los asesinatos y desapariciones por parte de los militares chilenos, quienes arrojaban personas atadas al mar.



El periodista Uki Goñi fue quien reveló que en la plataforma se están promocionando camisetas que glorifican el crimen de la dictadura chilena. El producto se llama ‘Pinochet no hizo nada malo’ y se vende en aproximadamente 22 dólares (81 mil pesos colombianos).



“La semana pasada descubrí que eBay vende remeras que glorifican los ‘vuelos de la muerte’ de Pinochet. Desde entonces, eBay me manda mails sugiriendo que las compre. No, eBay, no quiero comprar, quiero que dejen de glorificar el genocidio”, escribió en un trino.



La semana pasada descubrí que @eBay vende remeras que glorifican la “vuelos de la muerte” de Pinochet. Desde entonces @eBay me manda mails sugiriendo que las compre. No, @eBay, no quiero comprar, quiero que dejen de glorificar el genocidio.🇨🇱🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/eH5PlKH0CZ — Uki Goñi (@ukigoni) March 27, 2021

El periodista también mostró otra camiseta que tiene el nombre de ‘Nuevo limitado Pinochet excursiones helicóptero’ y un anuncio de la plataforma que dice ‘Todos merecen una segunda oportunidad’.

“Todos merecen una segunda oportunidad”, me dice @eBay sobre Pinochet.

“Pinochet no hizo nada mal”

WTF? En serio @eBay? pic.twitter.com/BLFfdnKpnR — Uki Goñi (@ukigoni) March 27, 2021

Según ‘Infobae’, desde el 2017 se han estado denunciando este tipo de productos en diversos portales de Internet, la mayoría provenientes de Estados Unidos.



Incluso, han generado escándalos en el mundo de la política, como es el caso de José Antonio Kast, líder de la extrema derecha chilena que fue criticado en 2018 por tomarse una foto con un seguidor que usaba una camiseta que decía ‘Pinochet’s Helicopter Tours’.



¿Qué eran los ‘vuelos de la muerte’?

Esta práctica consistía en arrojar detenidos políticos al mar desde un avión o un helicóptero de las fuerzas armadas, para asesinarlos y eliminar toda evidencia del crimen. Según el medio argentino ‘Infobae’, los ‘vuelos’ se fomentaron en Chile desde que llegó Augusto Pinochet al poder, en 1973.

Augusto Pinochet lideró un Golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende. Foto: AFP

A pesar de que este fenómeno se dio hace casi 50 años, fue acreditado hasta el 2018 debido a la falta de identificación de las víctimas. Los militares que participaron en los crímenes fueron llevados a los tribunales para ser procesados por arrojar personas vivas al mar.



Juan Guillermo Orellana Bustamante, suboficial en retiro del Ejército, dijo que “las personas iban amarradas de pies y manos”, en ocasiones con los ojos vendados, y “con un pedazo de fierro amarrado a los pies” para provocar que el cuerpo se hundiera.



El exbrigadier del ejército de Chile, Miguel Krassnoff Martchenko, y otros tres militares fueron procesados por asociación ilícita y secuestro calificado de tres detenidos desaparecidos. Sin embargo, investigaciones posteriores aseguraron que hay múltiples desapariciones de hombres y mujeres durante esa época de las que aún no hay rastro.



