El futbolista del Club Dallas de la MLS publicó un comunicado en respuesta a los recientes rumores en el que lo acusan de serle infiel a Becky G.



El escandaló se dio, después de que una persona identificada en Instagram como @ja29po, publicara en sus historias un video de Sebastián Lletget en una discoteca llamada SHOKO en Madrid, España.



La persona afirmó que tenía supuestas pruebas en las que Lletget al parecer está desnudo y que necesitaba que la cantante de reggaetón la contactara para enviarle el material, junto con 'screen' de conversaciones comprometedoras que tuvo con él.

"Está última semana de caos y dolor me ha obligado a enfrentar las consecuencias de mis acciones, mis miedos, mis lapsos del pasado", menciona el futbolista.



Ante estas declaraciones el deportista argumentó que afronta problemas de ansiedad y cuadros de agresividad de los que antes no había sido consciente y que por ello, empezaría a tratar su salud mental.



"He estado participando en terapia sin mucho entusiasmo, sabiendo que tengo una ira profundamente arraigada y problemas de salud psicológica. Yo he decidido comprometerme con un programa de bienestar mental para trabajar en las partes de mí que necesitan sanación profunda", escribió Sebastián Lletget en su post.



De igual forma explicó que, "un lapsus de 10 minutos”, resultó en un "complot de extorsión", puesto que la "persona no obtuvo lo que quería", y que aquél escandalo sobre su presunta infidelidad está basado en mentiras.



"Sé que cualquier acción realizada que nos puso aquí nunca debió haber ocurrido para empezar. Haber ido hasta los límites de las líneas que nunca se deben cruzar, solo me lastima a mí y a las personas que más amo", dijo el futbolista



Hasta el momento Becky G no se ha pronunciado sobre las lo sucedido con las publicaciones anónimas, ni de la declaración de su prometido.

