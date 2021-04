La desgarradora historia del protagonista de un video viral

Suele pensarse que convertirse en una figura pública trae muchos beneficios. Y, aunque esto puede ser cierto, estar en el ojo de los medios o de las redes sociales también puede convertirse en una pesadilla.



Ese fue el caso de Ghyslain Raza, un hombre canadiense quien, en 2002, y siendo apenas un adolescente, empezó a ser reconocido por un video que se hizo viral en una plataforma de de aquel entonces llamada ‘Kaza’.

Según el medio español ‘La Vanguardia’, en el clip titulado ‘Star Wars Kid’, Raza se grabó mientras trataba de emular una coreografía de una batalla de sables de la mítica saga cinematográfica de ‘Star Wars’.

Sin embargo, el video llegó a manos de unos compañeros de la escuela del joven, quienes lo difundieron en una plataforma de archivos de descarga.



El video se viralizó y luego Bryan Dube, desarrollador de videojuegos, se valió de sus habilidades tecnológicas para hacer un montaje del clip de Raza y presentarlo como si realmente estuviera utilizando un sable de luz mientras realizaba la coreografía de la batalla.



Esto hizo que el video fuera todavía más viral y que trascendiera a otras redes sociales, pero lo que ninguna de estas personas tuvo presente es lo que empezó a vivir el protagonista del metraje.

De acuerdo con el medio citado, Raza comenzó a recibir comentarios ofensivos de centenares de internautas, burlas de sus compañeros de colegio y hasta críticas por su peso.



En una entrevista que le concedió al periódico estadounidense 'The New York Times’ en ese entonces, Raza comentó: “me hubiera gustado que el video se mantuviera privado (...) la gente se burlaba de mí y eso no fue divertido”.



Pero las cosas no terminaron ahí: el ‘bullying’ del cual fue víctima hizo que sus padres interpusieran una demanda en contra de los compañeros de colegio que publicaron el video por primera vez.



Tras ello, Raza se retiró de la escuela y fue internado en un centro psiquiátrico para que recibiera ayuda y pudiera tratar su trauma con expertos.

El medio francés ‘L’Actualité’ entrevistó al hombre para que hablara sobre ese periodo de su vida y, también, para que le diera un consejo a todas las personas que vivieron o están sufriendo una situación similar.

“Traté de ignorar a las personas que me dijeron que me suicidara (...) fue una etapa muy oscura (...) estás rodeado de personas que te quieren. Eres fuerte y no estás solo. Espero que mi caso ayude a otras personas para que aprendan a lidiar con el acoso”, comentó.



En la actualidad, Raza es abogado.

