La frustración que le han dejado a una profesora las clases virtuales

Una profesora de origen puertoriqueño decidió compartir su experiencia con las clases virtuales, en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus que vive el mundo, y los problemas actuales de la educación.



Lo hizo con un video que publicó en Facebook y que, rápidamente, se viralizó, pues la frustración y las lágrimas se apoderaron de ella.

Algunos de sus mensajes fueron retomados, no solo por docentes que se sintieron identificados, sino también por personas que piden a los gobiernos mejorar la educación en Latinoamérica.



(También puede interesarle: Profesores reciben amenazas por ‘dejar muchas tareas’).

“Acabo de terminar de dar mi clase y me he topado con la cruda realidad: tengo jóvenes a quienes no les importa aprender”, dijo en la grabación la profesora, identificada como Frances Sánchez y quien trabaja en lo que en Colombia sería bachillerato (‘high school’).

La docente lloró en varias ocasiones durante el video de más de 15 minutos. Foto: Archivo particular

Para ella, el problema de la educación en su país es una tendencia generacional de falta de interés en el estudio, y debe ser solucionado por el bien de todos, sobre todo de los docentes que, como ella dijo, no tienen más ganas de enseñar.



“Tengo estudiantes que desde agosto no se han reportado a una sola la clase y yo ya estoy harta. Yo ya me siento agobiada”, agregó.



(Puede leer: Docentes, líderes de la transformación educativa en crisis por Covid).

Aseguró que, desde hace 4 o 5 años (lleva 18 años en la enseñanza), ha visto una actitud de desinterés en los estudiantes, lo que catalogó como un problema social. Por eso, dice que la cuestión no son las clases virtuales, sino que esta contingencia destapó una situación que ya venía agobiando a los profesores desde hace mucho tiempo.

No les importa aprender

“Esto es una cuestión cultural y generacional. Yo recuerdo a mis estudiantes de cuando comencé (a dar clases) y no me imagino cómo se sentirán los profesores que llevan 28, 29 o 30 años. Ellos han podido ver las diferencias entre generaciones. Deben de estar abrumados”, señaló.

Para sostener su posición dio algunas cifras. Según ella, solo 7 de 16 estudiantes a quienes les enseña se conectan a sus clases y solo el 50% presenta los trabajos que pone.



(Además: Alumnos denunciaron maltratos de profesora durante clases virtuales).



Sus temores: convertirse en “aquello que tanto detestaba como estudiante, ese docente al que no le importa si el estudiante aprende o no”. Además, afirmó que tiene miedo de que la generación a la que educa “sea la que tiene a los líderes del mañana”.

¿La generación de cristal?

Coloquialmente, a los jóvenes se les llama ‘generación de cristal’ (sobre todo a algunos ‘millennials’ y a los ‘centennials’). El término surge porque, en el imaginario colectivo, se cree que carecen de la capacidad de ser resilientes y fuertes, ya que nacieron en una época de abundancia que les permitiría ‘tenerlo todo’.

Mireia Cabero, profesora de Educación y Psicología de la Universitat Oberta de Catalunya, le aseguró al diario español ‘El País’ que la ‘generación de cristal’ “es frágil y le falta madurez emocional a causa de que sus padres no permitieron que controlaran su vida y resolvieran sus propias dificultades”.



(También vea: Profesora argentina muere por covid-19 cuando daba clase en Zoom).

En este caso, la profesora asegura que enseñar a esta generación es difícil porque “uno ya no les puede llamar la atención, pues te acusan de maltrato institucional”. Y puntualizó que sus estudiantes son de una generación que no hace su trabajo: “Les pregunto por trabajos dejados hace dos semanas y me dicen: ‘No lo hice’. No les importa”.

Soy Docente: MAESTRA DE PUERTO RICO SE DESAHOGA EN FACEBOOK Soy Docente: MAESTRA DE PUERTO RICO SE DESAHOGA EN FACEBOOK Algunos maestros decidieron apoyar las palabras de Sánchez.

Finalmente, manifestó que se está poniendo mucha carga sobre los hombros de los maestros y “tanto estudiantes, como padres, como el Gobierno deben tomar cartas en el asunto”.



(También puede leer: El profesor ‘youtuber’ de México que causa sensación en redes).



Cerró diciendo que las políticas educativas de permitir que los alumnos pasen el año así pierdan materias hace que se propague la actitud de desinterés.



Tendencias EL TIEMPO