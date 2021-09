Denuncian burlas de profesora al único niño que fue a clase presencial

Un indignante caso ha causado rechazo en redes sociales por cuenta de la actuación de una docente que se burló del único menor que asistió al colegio de forma presencial.



El suceso ocurrió en Durango, estado de México, cuando la mujer, identificada como Edna, compartió imágenes en sus estados de Whatsapp en los que se burlaba del regreso a clases y del menor que asistió al colegio.



Según registró ‘Televisa News’, la mujer, profesora del Jardín de Niños Arquímedes, compartió una foto en donde se ve el salón vacío con el único alumno que asistió a clases.



En una segunda fotografía, la docente compartió una imagen en la que se leía: “Feliz regreso a clases, les desea Hernández funerales”.



Pero además del rechazo que causaron las burlas de la docente hacia el menor, se conoció que la profesora le habría pedido a la madre del menor asistir todos los días a desinfectar el salón, debido a que su hijo era el único presente en el aula.

En el mensaje de WhatsApp enviado a la familia, y compartido por ellos en redes sociales, la docente solicitaba asistir todos los días con cloro y un trapo para hacer la respectiva desinfección.



“Para pedirle de favor a la mamá del único niño que asiste a clases, a partir de mañana tendría que pasar a limpiar y desinfectar el salón todos los días, tendría que llevar su trapito y cloro para poder hacer la limpieza en el salón”, dice el mensaje.



“Solamente le tocaría a usted señora todos los días, ya que es el único niño que asiste de manera presencial. Por favor le encargo mucho que asista mañana a partir de las 11”, agrega el texto de WhatsApp compartido por ‘Televisa News’.



Maestra de #preescolar en #Durango, expone al único alumno que está acudiendo a clases presenciales y se burla con foto de agencia funeraria a través de sus estados de #whatsapp. Además de pedirle a la mamá del niño que asista todos los días a limpiar y desinfectar el salón. pic.twitter.com/Q819AMe2pF — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) September 3, 2021

Según dio a conocer el medio local ‘Durangos21’, el menor asistía presencialmente, debido a que no tenía internet y sus padres trabajaban todo el día, por lo que su abuela lo llevaba a clases.



“El niño no tiene acceso a internet y por eso tiene que asistir, ella no sabe el esfuerzo que mi abuelita hace para mandarlo”, dijo la familia del menor, según publicó ‘Durangos21’.



La familia también criticó la falta de ética profesional de la docente y afirmó que “se supone que las maestras le tienen amor a su profesión, pero con sus acciones demuestra todo lo contrario”.



‘Televisa News’ anunció que la Secretaría de Educación de Durango y el consejo técnico del jardín investigarán el caso y no descartan imponer una sanción a la docente.



