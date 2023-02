Una profesora reveló que sabe todo sobre lo que pasa en los hogares de sus estudiantes.

Así lo dio a conocer en un video que compartió en Facebook, el cual se hizo viral por lo que cuenta.



La mujer, quien se hace llamar Marisel Hilarious, relató que sabía todo lo que pasaba en las casas de sus estudiantes y se mostró expectante de conocer a los protagonistas de esas historias. ¿De qué manera? En la reunión de entrega de notas de los menores.

“Lo que usted come, lo que no come, de quién se alejó, a quién no dejó, con quién peleó, si la vecina le habla, cuando se fue de vacaciones y me dijo que estaba enferma... Yo lo sé todo”, dijo la mujer sobre los padres de sus estudiantes, a quienes llamó ‘besties’, o "mejores amigos", por sentir que conoce a profundidad sus vidas.



¿Por qué dice que lo sabe todo? Porque, según detalla, los niños le cuentan todo el tiempo lo que pasa en sus hogares. Y no ha dejado de pensar en eso, a poco de reunirse con ellos en la entrega de notas de los niños.



"Usted y yo somos mejores amigos", dice. "Nosotros nos guardamos secretos", remató.



En la grabación, la docente hace un llamado con humor para que asistan a la reunión, con la tranquilidad de que sus secretos están a salvo con ella.



EL TIEMPO