Aunque la labor de los maestros es ampliamente reconocida en todas las sociedades, no está ni cerca de ser de los empleos mejor pagados, según las experiencias de quienes se dedican a esta profesión. Además, muchas veces el desgaste que viven los lleva a buscar nuevos horizontes laborales.



Tal es el caso de la tiktoker identificada como 'Millennial Ms. Frizzle', conocida originalmente en las redes por compartir su día a día como docente en Estados Unidos, así como por sus recomendaciones para otros colegas. Desde hace unos meses, su cuenta y ella misma han tenido una transformación radical.



La mujer atribuyó a los “errores sistemáticos” de la educación su cambio. Desde su punto de vista, ésta beneficia a las personas blancas, ricas y a “estudiantes neurotípicos”.



“Las condiciones de la educación son malas y empeoran más a medida que los gobiernos siguen negados a mejorar las cosas tanto para los estudiantes como para los maestros”, dijo a través de su pódcast Bad Teachers Club.



Ahora, la profesional de nombre Maggie Perkins le dio un giro total a su vida. Los lápices y las pizarras las dejó atrás para empezar sus jornadas en la popular cadena de tiendas de supermercado Costco, específicamente en una nueva sucursal que está por abrir.



En un video reciente que comenzó a volverse viral, la 'influencer' aseguró que se tiene la concepción de que ser maestro es una labor noble y hasta cierto punto “moralmente superior”. Por lo tanto, algunos le han reprochado el rumbo tan distinto que escogió.

#teacherquittokc#costcotiktokr#retailworkere#exteachertiktokc#careertransitiont#teachersonbreak ♬ original sound - Millennial Ms. Frizzle @millennialmsfrizz I used to be a teacher and now I work at Costco. This is my first year not having a winter break. I do not miss it at all. My pace of my work life now is so much better, I am not sick or exhausted like I used to be when I was a teacher. When I was a teacher I used my winter break basically to recover and go into the next semester of just surviving.

“Ha sido un viaje loco”, pero no se arrepiente



A través de sus perfiles de redes sociales, la ahora exmaestra publica consejos para animar a otros a dejar sus trabajos y anteponer el bienestar personal ante las oportunidades laborales.



“Dejar la docencia fue la mejor decisión que pude haber tomado. Sin embargo, no era solo enseñar. Hace un año era estudiante de doctorado a tiempo completo. Pensé que la academia era mi futuro. Quería trabajar con maestros y creía que las cosas mejorarían. Pero no fue así. Tienes que cambiar a un mejor ambiente. (…) Ha sido un viaje loco y sé que voy en la dirección correcta”, aseguró Perkins.



En diferentes videos donde compartió sus convicciones, aseguró que “los profesores no están bien” y explicó que las habilidades que desarrollan quienes trabajan en las escuelas son más valiosas en otros campos. Talentos con los que podrían conseguir otros empleos con mejor calidad de vida e incluso mejores salarios: “A medida que se den cuenta de esto, obtendrán el valor para irse”, aseguró.

Impulsora de la renuncia silenciosa



A través de TikTok, 'Millennial Ms. Frizzle' fue una de las cuentas que en recientes fechas hizo popular la tendencia que promovía la llamada renuncia silenciosa, o "quite quitting”. Ésta consiste en hacer apenas lo necesario para cumplir con el trabajo y evitar esfuerzos extra.



El objetivo de este tema que se hizo viral en el verano pasado buscaba que se respetaran los horarios de trabajo establecidos en el contrato y además que se pagara lo justo por actividades que rebasan esos límites.



En ese entonces, Maggie Perkins aún era profesora y daba algunos consejos para hacer la transición a un entorno laboral que ella veía como más benéfico y evitar el “burnout”. Este último ha sido otro concepto que se ha popularizado para explicar el desgaste y el agotamiento mental, emocional y físico como resultado del estrés laboral.



LA NACIÓN (ARGENTINA) / GDA

