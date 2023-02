La sesión #53 de Bizarrap y Shakira se ha caracterizado por tener una gran popularidad en redes sociales. Batió el récord de ser el tema en español en alcanzar más reproducciones en Youtube en un día, superando el éxito de Despacito, ya que logró 64 millones de reproducciones, el primer millón lo consiguieron en apenas 8 minutos.



El tema se subió al canal de Bizarrap el 11 de enero, y el 14 de enero ya completaba los cien millones de reproducciones. También produjo la viralización de algunas líneas como “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” y “Una loba como yo no está pa' tipos como tú” Además de que generó movidas de publicidad entre las marcas que mencionó en la canción.



Otra prueba del éxito es que los niños no pueden sacarse de la cabeza la tan reconocida línea “perdón que te salpique”. Esto quedó registrado en un video que se encuentra circulando en las redes: un grupo de estudiantes reunidos en un aula de clase cantando a todo pulmón la sesión #53.



El video fue grabado por su maestra que cómicamente comentó que Shakira debería sacar una canción con las tablas de multiplicar “para ver si así se las aprenden”.

Session #53 ha sido el hit del momento, tanto que una profesora le pide a Shakira que haga una canción para que sus alumnos se aprendan las tablas de multiplicar #Shakira #bizarrap #ShakiraBZRPMusicSession53 pic.twitter.com/0XRiXDnjvV — teve viral (@teveviral) February 20, 2023

