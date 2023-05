TikTok, la aplicación por excelencia para que los videos se hagan virales y sean tendencia por varias semanas, lo ha vuelto a hacer, en esta ocasión, la protagonista de la historia fue una joven profesora brasileña, a la que por su actuar, se puede decir que le encanta bailar.



Ciberlly Ferreira, es el nombre de la profesora que por bailar frente a sus alumnos en el lugar en donde trabajaba la habrían despedido sin justa causa.

Según los videos compartidos en la plataforma, la docente ha realizado varios ‘trends’ de baile en su aula, incluso, ha hecho algunos con sus estudiantes. Esto ha hecho que sus clips en las redes se vuelvan masivos.



Al parecer, por lo que se puede evidenciar en las grabaciones publicadas, la profesora de origen brasileño les enseñaba a sus alumnos inglés, y mientras lo hacía creaba coreografías con estos, tal vez para ser más cercana a los jóvenes.



Sin embargo, las autoridades de la escuela no se tomaron para nada bien estos filmes publicados, pues estas instituciones pueden llegar a considerar lo que hacía la docente como un comportamiento inapropiado.

Las creaciones audiovisuales en las que aparecen Cibelly y sus alumnos no para de viralizarse en las redes, puesto que sumando las reproducciones de sus videos más aclamados, daría la cifra de más de 135 millones de reproducciones, cantidad muy difícil de alcanzar en solo dos ‘tiktoks’. También en estos se puede ver como los cibernautas apoyan su contenido, ya que cuenta con más de 7,1 millones de likes en sus dos videos.



Además, los internautas no demoraría en comentar dichas publicaciones, debido a que en varias escuelas del mundo no se presentan estos hechos tan llamativos.



“Estoy seguro de que pronto ya no será profesora”, “Qué buena clase”, “Díganle que venga a mi colegio”, “En mi escuela necesitan profesoras”, “La materia favorita”, “No merece ser despedida”, fueron algunos de los comentarios más destacados en su TikTok.

Según el medio digital ‘Globo’, Cibelly dice que comenzó a hacer los bailes en esta plataforma a pedido de los alumnos hace aproximadamente un año y que desde ese momento notó que sus alumnos eran más participativos en su clase.



“Uno de mis alumnos me invitó a bailar con él y la clase disfrutó mucho de la interacción, después de eso los demás alumnos empezaron a preguntar también y yo aproveché la interacción e interés de los alumnos para aplicar mis clases con más calidad, porque los alumnos están más interesados y emocionados. Así que lo uso como una forma de bonificación”, dijo Ferreira a este medio.

