En los últimos días, se ha vuelto viral en la plataforma de TikTok un video de un padre que estaba molesto con la maestra de su hijo porque le dijo que pintarse las uñas “solo es para niñas”. Así que decidió desafiarla y llevar a su hijo a un salón de belleza.

Hoy en día es muy común que los hombres también se pinten las uñas con colores llamativos y diseños, pues esto es visto como un adorno o un accesorio más sin importar el género.



En el clip el hombre identificado como Christian Shearhod comenzó diciendo: “Mi hijo llegó a casa de la escuela molesto porque su maestra le dijo que pintarse las uñas es solo para niñas, ¡así que hoy lo llevo a la tienda de uñas!”.



Luego, se puede ver que llegaron a un salón de belleza y Asthon, su hijo de tres años, escogió el color rosado para sus uñas y estaba muy emocionado porque le pintaran sus manos y pies de ese color.



En otra grabación, Shearhod muestra que decidió acompañar a su hijo a la escuela al día siguiente y le explicó a su maestra que no le gustó lo que le había dicho a Asthon. “Sólo les dije: ‘oye, te agradecería que no le dijeras ese tipo de cosas a Ashton, que lo dejaras hacer lo suyo’”, afirmó.

Además, en la descripción del video aclaró que la maestra no había hecho ese comentario con mala intención y escribió: “Tenemos que recordar que las diferentes culturas tienen diferentes normas de género. ¡Y sus maestros lo aman y son realmente muy buenos con él! Como profesor, sé que su profesor probablemente pensó que lo estaba ayudando y dudo mucho que haya habido alguna intención maliciosa”.



Estos videos se han vuelto muy virales en la plataforma y al medio ‘NBC’ le comentó que desde los dos años su hijo se pinta las uñas y que desde ese momento, comenzaron a pintárselas juntos.



“Realmente sólo quería asegurarme de que no tuviera culpa o vergüenza, porque es algo que disfrutaba, y lo habíamos hecho juntos varias veces”, comentó el hombre. Además, añadió que quiere que su hijo disfrute su vida “sin normas estrictas de género”.

La grabación de Asthon pintándose las uñas hasta el momento ha acumulado más de 4.3 millones de reproducciones y miles de comentarios de los internautas, los cuales han aplaudido el gesto que tuvo con su hijo.



“El nivel de seguridad y amor propio que le están transmitiendo es la misión de padre más grande”, “Que hermoso, mientras no les haga daño a los pequeños dejen que exploren sus gustos”, “Precioso niño, que manía de etiquetar las cosas por géneros”, se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

