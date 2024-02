El sentido mensaje de la profesora del joven que murió electrocutado por robar cables

La profesora Melina Gigli, quien compartió aulas con Ezequiel Francisco Curaba, el joven de 21 años fallecido tras sufrir graves quemaduras mientras intentaba robar cables de alta tensión, hizo un llamado a la empatía y la comprensión.



En un posteo compartido en su cuenta de Facebook, la docente expresó su dolor por la pérdida de su alumno y rechazó los comentarios despectivos y celebratorios que circularon en las redes sociales.

“No quiero que lo recuerden así: él era Eze, mi alumno. Nuestro alumno. Él era muy dulce y andaba con un carro. Tuvimos muchas mañanas de mates y risas. Se medía en todo, pero siempre sonreía”, escribió Gigli, destacando la personalidad y la humanidad de Ezequiel más allá de las circunstancias.



La noticia se desató cuando Ezequiel Curaba sufrió una descarga eléctrica mientras intentaba sustraer cables de alta tensión en una zanja de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).



Ezequiel fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde los profesionales de la salud informaron que había ingresado con quemaduras que cubrían el 90 por ciento de su cuerpo.

Mensaje de la profesora de Ezequiel Curaba. Foto: Facebook.

Su estado era crítico y fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Tras luchar durante un día y medio, falleció.



El joven estaba viviendo en la calle junto a su hermano Cristian, de 34 años, quien también participó en el intento de robo, pero resultó ileso.



El incidente captó la atención de numerosos medios de comunicación y redes sociales. La tentativa de robo de cables, que desencadenó el trágico accidente, generó una oleada de comentarios en línea, algunos de los cuales lamentablemente celebraban su fallecimiento.

Sin embargo, Gigli fue clara en su rechazo a la manera en que algunos usuarios celebraron su muerte.



“Los últimos tiempos han sido difíciles para nuestros pibes, él tiraba de su carro. Andaba cirujeando. Le gustaban los cuentos, pero no leía. Era bueno. Leyendo comentarios en notas de diarios, veo que festejan su muerte tan dura y cruel. Él tiraba de su carro. Quizás, la posibilidad de unos pesos más para el morfi...No lo sé. Era tan dulce y siempre sonreía. Yo no quiero que lo recuerden así”, lamentó la profesora.



En una entrevista posterior en ‘Radio Con Vos’, Gigli profundizó en el contexto socioeconómico que rodeaba a Ezequiel y a muchos jóvenes en situación similar.

“Al principio no sabía que era Ezequiel Curaba. Decidí a partir de lo que recordaba de él como alumno, escribir una carta. Cuando a una se le muere un pibe, un alumno, eso toca los sentimientos más profundos” Melina Gigli, docente de la escuela ubicada en Santa Lucía pic.twitter.com/h9l5sXa9RC — LT8 am830 (@LT8am830) February 14, 2024

“Hay barrios en los que el hambre apura muchísimo, en los que hay situaciones que los profesores no podemos hacer volver a los pibes a la escuela, una escuela pública que contiene. Me parece que poner el ojo ahí y destrozar a un pibe que era carrero, que andaba tirando cirujeando no está bien”, afirmó la docente.



Gigli compartió que fue la profesora de Curaba durante sus dos primeros años de secundaria y al comienzo del tercero, pero lamentablemente, debido a circunstancias que surgieron, abandonó sus estudios.



Enfatizó que Ezequiel es solo uno de los muchos jóvenes que se han perdido en los últimos tiempos, víctimas de problemas relacionados con el narcotráfico y la pobreza.



Asimismo, lo recordó como un estudiante siempre sonriente. “No era muy participativo, pero le gustaba escuchar cuando leía un (Roberto) Fontanarrosa, un (Julio) Cortázar. Y le gustaba el fútbol”, describió.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de La Nación (GDA) y contó con la revisión de un periodista y un editor.