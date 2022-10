¿Alguna vez se ha visto tentado a copiarse durante un examen? Esta práctica es común tanto en colegios como en universidades y por esta razón los profesores crean diferentes estrategias para que esto no suceda.



En redes sociales, se hizo famoso el caso de una profesora de Filipinas que les pidió a sus estudiantes traer un sombrero ‘antitrampas’ para presentar un parcial de ingeniería.

Se trata de Mary Joy Mandane Ortiz, docente de la Universidad de Bicol, en Filipinas. La mujer les solicitó a sus estudiantes llevar un sombrero que les ayude a no tener la tentación de copiarse. Ella no precisó cómo debía ser, lo que permitió que los estudiantes fueran muy creativos.



En sus redes sociales, la catedrática subió los diseños que más le llamaron la atención. Se pudo observar algunos sombreros creados con cartones de huevo, cascos de motos, disfraces, entre otros.



(No dejar de leer: Paola Jara preocupa a sus fanáticos: ‘El dolor que se esconde en una sonrisa’).

Este hecho llamó la atención de los medios locales, quienes difundieron las fotos y hasta le realizaron diferentes entrevistas a la docente. Mediante su cuenta de Facebook agradeció la cobertura que ha tenido.



"Gracias de nuevo a los que apreciaron el esfuerzo y creatividad de los estudiantes. Ellos son los que pensaron en su propio concepto de sombrero 'antitrampa'. Mi instrucción fue no copiar y, para estar segura, pedí un simple sombrero. Esperaba que fuera solo una carpeta o un trabajo, pero el estudiante subió de nivel. Los alumnos realmente merecen todas las felicitaciones y créditos. Solo lo subí porque disfruté de su creatividad", escribió.



(Siga leyendo: Kanye West: no solo Adidas, otras marcas también dejaron de lado al rapero).



A modo de recompensa, la docente les brindó puntos extra a los estudiantes, pero dejó en claro que la mejor forma de no copiar es tener integridad.

Más noticias

‘JuanDa’ aparece tras ser internado en hospital psiquiátrico: ‘Quiero ser feliz’

'Youtubers' sobre su visita a restaurante de Jorge Rausch: 'Decepción completa'

Hombre construye puente para ingresar a sus dos casas: ‘Para evitar la fatiga’

Daniela Álvarez sufrió accidente en su casa y terminó con la cara quemada

TENDENCIAS EL TIEMPO