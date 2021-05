Profesor a estudiante: si no tenía internet, no se hubiera matriculado

Hace pocas horas se viralizaron dos videos en TikTok de una usuaria que grabó la reacción de su profesor sobre los problemas de conexión de internet que tenía la joven.



Por lo que se escucha en los videos, la difícil situación social que afronta el país en estos momento habría sido unos de los detonantes de la discusión entre el docente y la estudiante.



En el primer clip, se puede oír a la usuaria @angiems decir: “Yo creo que nadie en ningún momento le dijo a usted, profesor, que tenía que salir a marchar (...) yo mandé una imagen que me pareció una iniciativa muy buena de la Universidad del Magdalena”.

A esto, el profesor, quien varios internautas identificaron con el nombre de Eduardo Marín Cuello, respondió: “si podés salir a marchar, podés salir a conseguir Internet a donde sea”.

En el segundo metraje, el docente continúa diciendo: “Demuestra que estás cambiando tú y que después de ese cambio vas a cambiar todo lo demás (...) cuando te ganes mi respeto, te vas a ganar el resto de más cosas de mi parte, antes no (...) sabías que tenías un problema de conexión desde antes de matricularte, tienes dos opciones: evalúa, si dependiendo de esa evaluación no lo vas a poder solucionar, no te matricules”.

En los comentarios de las publicaciones, la joven que grabó los videos dice pertenecer a la Universidad Sergio Arboleda, con sede en Santa Marta.



Hasta la fecha, se desconoce si el profesor involucrado en el hecho se pronunció después de que se hicieran públicos los videos. Tampoco hay respuesta oficial por parte de la institución académica.

