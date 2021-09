Video: profesor quemó más de 50 mil dólares de un supuesto soborno

Un profesor mexicano causó polémica en redes sociales por un video donde aparece quemando una gran suma de dinero. Álvaro Cázares García es maestro en una escuela pública en el estado de Michoacán, en México.



En el video se ve a Cázares quemar alrededor de 1.000 pesos mexicanos (es decir, 190 millones de pesos colombianos) mientras hace pública una queja. "Hago una denuncia pública al compañero Benjamín Hernández Gutiérrez, por haber intentado sobornarme a través de sus compinches y sus esbirros, con dinero, para que yo guardara silencio", expresa.



La grabación dura 30 segundos donde se ve al profesor exhibir los fajos de billetes. Uno de la mesa y otro en las manos. Según su narración, el dinero proviene de un soborno que le hicieron para intentarlo acallar. Al parecer, Cázares es defensor de los derechos de los maestros. Su compañero, según su relato, quería que accediera al dinero a cambio de ayudas en los procesos de selección de profesores.



"Pero eso no lo podemos hacer, porque yo también soy trabajador del estado de Michoacán y he sufrido los embates del gobierno durante más de cuatro años. Sé lo que es no comer, porque no nos llega el sueldo ni el salario, pero por esto, eso no lo voy a permitir; y si es necesario que me quiten mi plaza no importa", sentenció el maestro.

Álvaro Cázares García, secretario en #Michoacán de conflictos en nivel preescolar del ala magisterial Poder de Base, quema "más de 1 MILLÓN de pesos" con el que, dijo, lo quiso sobornar su líder, Benjamín Hernández Gutiérrez 🤔😰 pic.twitter.com/j14e8eIdQB — Estenógrafo (@Estenografo1) September 16, 2021

El profesor fue poniendo los billetes dentro de una cubeta mientras afirmaba: "Esto es para lo que va a servir el pinche dinero que me mandó este cabrón (Benjamín Hernández)". Después, vació una botella de alcohol dentro del recipiente y le prendió fuego.



En una entrevista, difundida por el medio local 'El siglo de Torreón', Cázares dijo que el video fue grabado a principios de este año pero no lo publicó para no dañar el proceso electoral. Además, confesó que lo hizo público en este momento porque está cansado de las amenazas.



De acuerdo con su testimonio, Hernández le habría pedido vender ciertas vacantes para profesores de forma ilegal. Reveló también que en esa cadena de corrupción, para el ingreso de docentes al sector público, estarían involucrados otros funcionarios de altos rangos de la Secretaría de Educación en México.



Aunque es consciente de los riesgos por su denuncia, dijo que está dispuesto a asumir la responsabilidad.

