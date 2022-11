Hasta el último día de clases estuvieron engañados los estudiantes de un campamento para aprender inglés en España, puesto que su profesor, de quien todos creían que su idioma nativo era el inglés, hablaba en realidad español y era del mismo país que ellos.



El hecho quedó registrado a través de un video que realizó el docente en el salón junto al grupo de estudiantes, en el que empieza hablando en inglés y termina explicando en español y con acento de España que todo había sido un engaño.



La sorpresiva confesión y la inevitable reacción de sorpresa de los jóvenes la compartió en sus redes sociales, en donde se ha hecho viral por la estrategia que utilizó para que sus estudiantes se comunicaran únicamente en inglés, porque como les hacía creer, él no hablaba ni entendía nada de español.

(Lea también: Alumnos le regalan carro a su profesor porque hacía viaje de cuatro horas)

Daniel, como se llama este profesor, confesó en el video que al inicio del campamento sus estudiantes pensaban que él era español, pero que desde el primer día cuando les habló en inglés, todos descartaron la posibilidad por el perfecto acento que tenía en el idioma. Y aunque durante el curso intentaron adivinar su origen, todos fallaron puesto que buscaron países de lengua inglesa.



El profesor nunca les dio pista de su país de origen y tampoco les dijo ni una sola palabra en español hasta el final del curso, cuando en el salón de clases tomó su celular en modo selfie y les dijo a sus estudiantes en inglés "muy bien chicos, tengo algo que decir… Todos ustedes me han preguntado de dónde soy y tengo que decir…”, pero hizo una pausa y, de repente, habló español con acento andaluz "quillo, que hablo español yo también, que soy más español que todos vosotros".

(Le puede interesar: Profesora señala a los padres de ser el problema: ¿mucha plata y poca educación?)

Los estudiantes respondieron con carcajadas, aplausos y caras de sorpresa, puesto que nunca se imaginaron que algo así pudiera pasar, hasta el profesor Daniel se estaba riendo de su propia trampa con la que hizo que sus estudiantes hablaran únicamente en inglés durante todo el curso.

¿Mal pagos? Este es el salario de los profesores en Colombia

hoy he terminado el campamento de inglés y les acabo de decir a los niños que soy español pic.twitter.com/6LeJCsHNgD — danz ۞ kafka (@dounniel) July 6, 2019

El video tiene más de 815 mil reproducciones en Twitter, en la que otros usuarios han señalado que a ellos también les pasó un experiencia similar con un profesor de inglés y algunos otros felicitan al docente por la creativa estrategia.



“Me paso igual en un campamento que fui, hasta el último día super convencida de que eran extranjeros y resultaron ser todos andaluces”, “Me estoy riendo porque esto me lo hicieron a mí hace 5 años y Dios”, son algunos de los mensajes.

La Unesco alerta de que hay déficit mundial de 69 millones de profesores

Pero lo que no se esperaba el profesor es que una estudiante del nuevo curso viera el video en Twitter. Pero para su tranquilidad, ella le contó que no revelaría su secreto.



"Nos acaba de entrar otro grupo de españoles y una chica se me ha acercado para decirme que ha visto mi vídeo en twitter pero que no se lo va a decir a nadie. si lees esto quiero que sepas que te quiero", escribió.

nos acaba de entrar otro grupo de españoles y una chica se me ha acercado para decirme que ha visto mi vídeo en twitter pero que no se lo va a decir a nadie. si lees esto quiero que sepas que te quiero — danz ۞ kafka (@dounniel) July 7, 2019

TENDENCIAS EL TIEMPO

Más noticias

'Yo soy Betty, la fea': así se vería si fuera una princesa de Disney

Hombre cuenta cómo logró meterse a la rumba de Bad Bunny en Medellín

A periodista argentina le roban la billetera durante transmisión en Catar