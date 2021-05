Indignación: profesor expulsó de clase a estudiante con foto del paro

Hay indignación entre la comunidad de la Universidad del Rosario, pues un profesor sacó de su clase virtual a una estudiante, que tenía como foto de perfil una imagen referente al paro nacional.

Al parecer, el docente Edgar Augusto Ramírez estuvo en contra de la posición de la joven frente a la coyuntura del país y por eso actuó de tal manera.

(¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la publicación aquí).



“Allá usted con sus inclinaciones personales y con sus cosas, eso no atañe a esta clase”, dijo el profesor al pedirle a la joven que se retirara.



En el video, además, se aprecia como repite “vaya manifiéstese allá afuera, pero acá no. Me quita eso ya, ¿no me entendió?”, mientras subía su voz.



(Le puede interesar: Anonymous tumba página web del Ejército colombiano).



El docente también criticó las decisiones que ha tomado la alcaldesa Claudia López frente a diversos acontecimientos, como las marchas actuales y las que ocurrieron al inicio de la pandemia. “Ahí están las consecuencias, el delincuente tiene alcalde que lo proteja”, mencionó.



Otro estudiante publicó un video en el que Ramírez se refiere a la mandataria con comentarios despectivos: “Llamen a esa masa vital como la quieran llamar. Esa señora, o sea lo que sea, ha desmotivado por completo a la autoridad policial en esta ciudad (Bogotá)”.

@ClaudiaLopez no entiendo como puede seguir dando clases este “profesor” pic.twitter.com/bNnwnPdwNd — (J) (@thejulianms) May 4, 2021

(¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la publicación aquí).



Por su parte, Alejandro Cheyne, rector de la Universidad, compartió a través de sus redes sociales un comunicado oficial en el que se deja clara la posición de la institución frente a lo ocurrido.



“Es inaceptable. Reiteramos el mensaje de nuestro comunicado institucional de promover el respeto por la diversidad y propiciar espacios de diálogo sobre los desafíos de Colombia”, dijo la institución.



(Además: ¿Qué dicen de las protestas las grandes figuras del espectáculo?).



María Camila Guerrero, la estudiante de derecho que fue víctima en este incidente publicó la foto que desató la discordia, después de que los internautas se lo pidieran.



Se trató de una imagen con la inscripción: “Qué difícil estudiar mientras matan a mi pueblo”.



Tras la situación que vivió la joven varios grupos estudiantiles se han unido para pedirles a sus facultades que les permitan salir a protestar sin que eso influya en su proceso académico.

(¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la publicación aquí).

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO