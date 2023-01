El fenómeno 'RBD' sigue expandiéndose por todos los países hispanohablantes, sobre todo, en aquellos en los que la franquicia confirmó una gira de conciertos reuniendo a los protagonistas de la primera edición del programa: Anahí Puente, Christopher Von Uckermann, Maite Perroni y Christian Chávez; por su parte, Alfonso Herrera y Dulce María no asistirán.



Este nuevo reencuentro ha producido un sinfín de reacciones en las redes sociales, incluso, algunas historias se han hecho virales debido al entusiasmo que ha mostrado de la fanaticada de Rebelde por conseguir las boletas del espectáculo.

Ese fue el caso de una joven universitaria, quien se volvió famosa por ser exhibida por un profesor universitario, quien, con notable molestia, le recriminó por no entregar un trabajo para la facultad por irse a comprar la boleta para el concierto.



De acuerdo con el video, el maestro Armando Saldivar, de la Universidad Sán Nicolás de los Garza, le pidió a su alumna responder cuál era su sentido de la responsabilidad como estudiante: si avisar cuando van a faltar a clase o evadir sus obligaciones con la Facultad.



“El 19 fue jueves y no viniste y tu dirección -donde andes no me importa- tienes que avisar y no avisaste y no preguntaste tarea, entonces, ¿Tú crees que yo te voy a aceptar la tarea otro día? ¡Claro que no! Y lo sabes perfectamente”, dijo el profesor a Asalia, nombre de la estudiante.



El grupo anunció la lista de lugares donde se presentarán el pasado 19 de enero. Foto: Instagram: @anahi

La respuesta de la alumna causó la risa entre los presentes, pues se justificó diciendo que su ausencia se debió porque estaba comprando los boletos para ir a ver el reencuentro de RBD y que había salido en televisión nacional. Su respuesta indudablemente no caló bien en el maestro quien le reiteró que no iba a recibir el trabajo.



“Saliste en la tele, y ¿a mí qué? ¡No mi amor, usted aquí no viene a hacer lo que se le pega su gana, ¡Oyo!”, respondió airadamente Saldívar, quien subió el video a su perfil personal de Tiktok, donde le pidió a los usuarios de internet ser coherentes con el actuar de su alumna.



“Antes de tirarme, que es muy bien recibido el motivo por el cual Asalia quería que le justificara su falta y su actividad, ¿debería hacerlo?”, escribió el maestro.



El video ya cuenta con algo más de 1,5 millones de reproducciones, 290 mil “Me gusta” y más de 2 mil comentarios de internautas, quienes dejaron sus reacciones en la caja de comentarios del post.



“¿Qué onda con esos alumnos?”, “Reprobada ya de una”, “Lo que callamos los maestros…somos seres incomprendidos…para la sociedad debemos tolerar la incompetencia de los alumnos”, fueron algunas reacciones de los usuarios de internet.



@armando_2705 Antes de tirarme hate, que es muy bien recibido 😅 escuchen el motivo por el cual Asalia quería quería que le justificara su falta y su actividad 😒🧑‍🏫 ¿debería hacerlo? ♬ sonido original - ARMANDO SALDIVAR

