Profesor aparece teniendo relaciones sexuales en plena clase virtual

En un colegio público femenino, ubicado en la ciudad de Palmira, en Valle del Cauca, se ha desatado toda una polémica luego de que un docente olvidó desactivar la cámara en plena clase virtual y tuvo relaciones sexuales con su pareja. Sus estudiantes presenciaron el hecho y una de ellas lo grabó.



La alumna grabó con su celular el acto sexual de su profesor en medio de la clase mediada por tecnología. Ancló como imagen principal la cámara del docente, en la que se observa que está acompañado de una mujer que, al parecer está en pijama, y a la que le besa uno de sus senos sin percatarse de que los están viendo.



El video se compartió masivamente y en forma de denuncia a través de grupos de WhatsApp de la institución educativa. Según cita ‘Blu Radio’, la rectora de la institución compartió un audio cuestionando a las alumnas por haber grabado la escena y, presuntamente, justificando al docente.



"Señoritas de 11:02, estoy con mis sentimientos tristes, devastados; cómo hacen esto por Dios", les reclama a las alumnas y continúa: "lo que hizo el profesor no tiene nombre, pero es una obra de la pasión del hombre".



Aunque varias personas han criticado el actuar del docente, señalando que no es el espacio para obrar de esa forma, otros han asegurado que la alumna no debió haber grabado la escena - que posteriormente fue compartida en redes sociales- , sino que, por el contrario, pudo haberle avisado al profesor sobre lo que estaba ocurriendo.



Por su parte la Secretaria de Educación del municipio de Palmira afirmó a través de un comunicado oficial que adelantan, junto a la Dirección de Control Disciplinario, una investigación para “garantizar debido proceso en situación registrada por docente”.



