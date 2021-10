Profesor jubilado conmueve con sus clases gratis a un habitante de calle

Una calle del centro de Bilbao, España, se convirtió en un improvisado salón de clases. César de Miguel le enseña matemáticas, historia y lenguaje a un nigeriano que espera completar sus estudios de bachillerato.

“Por favor, ayúdame para trabajar. Dios te bendiga”, se lee en un letrero que Evans, el inmigrante, utiliza para pedir dinero y comida a los transeúntes de la zona.

La labor de César de Miguel

El profesor conoció a Evans meses atrás. Vive cerca del sector donde el nigeriano, de 34 años, permanece todos los días buscando con qué comer y subsistir.



Después de charlar con él, conocer sus problemas y deseos, César de Miguel decidió apoyarlo en sus estudios.



“Llevamos ya un año y medio aquí resolviendo los problemas que tiene y analizando y repasando los apuntes que me trae”, afirmó César, en charla con el medio ‘El País’.



El hombre tiene 75 años. Está jubilado después de ejercer como ingeniero industrial y quiere que su alumno tenga un mejor futuro alejado de las calles.

“No basta con saber resolver problemas integrales, tiene que expresarse bien, tiene que entenderse con sus compañeros, jefes y clientes”, comentó el profesor al canal ‘Antena 3’.

Un profesor jubilado de 75 años, César de Miguel, da clases cada mañana a Evans, una persona migrante de Nigeria de 34 años que llegó hace 5 años a Bilbao y que sobrevive pidiendo ayuda en la calle, para que pueda estudiar un ciclo formativo de grado medio de albañilería. pic.twitter.com/WJzX5Sljby — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) October 14, 2021

Los estudios de Evans

Evans está cursando la Educación Secundaria Obligatoria en España (ESO).



“Lo más complicado son las matemáticas. (…) Me pregunta de todo y todo lo tengo que contestar y si no contesto, me pongo nervioso” , confesó el hombre en el canal citado, con ciertas dificultades para expresarse en español.

Su familia es granjera en Nigeria, pero él salió del país porque no le vio futuro al negocio. Cruzó el desierto y los países de Argelia y Marruecos hasta que llegó al país europeo con tan solo 15 años.



Estuvo en un centro de menores y luego salió para ser obrero en construcciones. Sin embargo, la empresa en la que laboraba cerró. No tuvo más opción que pedir limosna en el centro de Bilbao, aunque se propuso terminar el bachillerato para salir de ahí.



“Tiene que dominar el español para buscar y encontrar un trabajo. Tiene que hablar bien porque es la base de la formación y de la comprensión, y aquí andamos”, mencionó el profesor César.

Un profesor jubilado da clases gratis en plena calle a un indigente para “sacarse la ESO” en Bilbao https://t.co/aRXJkcXGKK pic.twitter.com/pva25jbx1w — Eduardo Díaz (@ediazsan) October 14, 2021

Evans tendrá un examen importante en mayo de 2022. Así que César de Miguel continuará enseñándole y afianzando sus conocimientos para que lo apruebe.

Si todo sale bien, como se espera, el nigeriano podrá aspirar a la formación profesional o cursos de inserción laboral.

Tendencias EL TIEMPO