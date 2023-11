Profecía de Rasputín sobre el fin del mundo que se 'estarían cumpliendo'

El polémico consejero de la dinastía Romanov de Rusia, Grigori Rasputín fue conocido como un monje siberiano que se autoproclamaba “hombre santo”, con el don de la predicción y la adivinación del futuro en el siglo XX.



No solo destacó en su época por su habilidades místicas, sino también por su presunta habilidad para sanar enferemedades de la época. Su importancia fue tan grande que se convirtió en uno de los asesores más cercano del último zar Nicolás II.

A pesar de no tener una educación formal, y ser semianalfabeta, aprendió sobre las lecturas teológicas durante su estadía en el monasterio de Verjoturie, al que peregrinó en 1897, según 'National Geographic'.



Se dice que a partir de allí practicó la introspección y la meditación, donde empezó a tener sus primeras visiones y vaticinó una serie de eventos sobre el futuro como la caída del régimen zarista en 1917, del que había dicho:



"No tendrán paz los vivos y no tendrán paz tampoco los muertos. Tres lunas después de mi muerte, veré de nuevo la luz, y la luz se convertirá en fuego. Será entonces cuando la muerte volará libremente en el cielo y se posará también sobre la familia imperial. Pasarán veinticinco años y la muerte volverá de nuevo a volar. Pasarán más años y la muerte, de nuevo, volará", predijo, según la historia.

Esto ha hecho que otras predicciones sean comentadas y analizadas en las redes sociales, como la del fin del mundo, donde el ruso afirmó que este posiblemente llegará "luego de que el ser humano extinga especies, y acabe con la fauna y elementos de la biodiversidad".



"El aire que hoy desciende a nuestros pulmones para llevar la vida, llevará un día la muerte. Y llegará el día en que no habrá montaña ni colina; no habrá mar ni lago que no sean envueltos por el hálito fétido de la muerte"



Y añaden: "Enfermarán las plantas y morirán una tras otra. Los bosques se convertirán en un enorme cementerio, y entre los árboles secos vagarán sin rumbo hombres aturdidos y envenenados por las lluvias venenosas", según citan algunos internautas sobre los vaticiones que declaró Rasputín.



Afirmaciones que no estarían lejos de la realidad, si se tiene presente las problematicas ambientales que acechan al mundo que los humanos han conocido hasta el momento, y que ha tenido cambios significativos en cuanto al medio ambiente con las crisis climática, la extinción de especies y la deforestación en la Amazonía, que es considerada el pulmón del planeta.

