El teléfono de Escobar y otros productos sacados de la cultura mafiosa

Tiendas web

No es un secreto que los grandes capos, aun cuando están muertos, encarcelados o prófugos, siguen teniendo seguidores alrededor del mundo, quienes les hacen culto replicando la estética propia del narcotráfico.



Tampoco es secreto que algunas personas se lucran por cuenta de los nombres más crueles o del conocimiento que tengan acerca de la historia; algunas veces, bajo la excusa de contarla para no repetirla. No solo las llamadas narco-series muestran la cultura que dejó el narcotráfico en la sociedad, también productos como los que le presentamos en esta galería.