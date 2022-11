Aunque en la mayoría de los casos se crea que es un mito que el sexo contribuye al buen estado de ánimo, relajamiento y más productividad en los espacios laborales, esto es completamente cierto y se ha comprobado a través de diferentes estudios.

Desde que inició la pandemia, las empresas se vieron obligadas a incluir el teletrabajo, con el fin de evitar una propagación del virus en las oficinas y complicaciones de salud en sus colaboradores.



Pese a que la convivencia comenzó a darse más seguida con las parejas o familias, hubo quienes no pudieron tolerarlo y su actividad sexual, química y romance terminó acabándose o, en otros casos, disminuyó notoriamente.



No obstante, hubo otras parejas y matrimonios que aumentaron su deseo sexual y su intimidad mejoró en un alto porcentaje, como aseguró Francisca Molero, ginecóloga y sexóloga y presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología, en el portal ‘Cuídate Plus’.

con la actividad sexual se liberan endorfinas y esto tiene beneficios tanto a nivel psicológico como a nivel orgánico. Foto: iStock

“Un estudio realizado por la Academia Internacional de Sexología Médica analizó este asunto en muchos países y vió que las parejas que convivían juntas durante el confinamiento y que tenían buena relación aumentaron la frecuencia y la satisfacción sexual. Y esto fue así porque una de las carencias que detectaban antes de la pandemia y del confinamiento es que no tenían tiempo para tener espacio juntos de intimidad”, explicó Molero.



El mismo estudio reveló que las parejas que aún se encuentran con la modalidad de teletrabajo han disfrutado mucho más del sexo, no solo cuando tienen tiempo libre o se toman un break, sino cuando se encuentran laborando.



A esta práctica se le llama procrasturbación, una palabra que se basa en el vocablo ‘procastinar’ mediante el cual se dice que algo se aplaza, como las tareas laborales por el ocio. Sin embargo, esta es nueva forma de tener sexo asociada al teletrabajo y la cual ayuda a mantener un mejor estado de ánimo mientras se está cumpliendo con diferentes tareas requeridas, indicó el psicólogo y sexólogo Patricio Gómez Di Leva en una entrevista con el ‘Clarín’.

¿Tener sexo en medio del horario laboral no es un factor distractor?

Las relaciones sexuales contribuyen a un estado de relajamiento; las parejas logran desestresarse y desocupan su mente de la presión. De hecho, esta práctica, sin importar que se haga durante el horario laboral teniendo en cuenta que se trata de teletrabajo, ha ayudado que los matrimonios sean más duraderos y satisfactorios en todos los ámbitos, además de dar un aporte positivo a las diferentes asignaciones o tareas que deben cumplir.



Según una investigación realizada por el marketplace australiano ‘Yellow Octopus’ entre más de mil empleados de los Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Canadá, “el 26 % de los hombres y el 19 % de las mujeres encuestadas aseguró haber tenido sexo durante el horario laboral cuando cumplía labores desde casa. La mayor parte de ellos (27,7 %) estaba dentro de la franja de los 18 a 24 años de edad, seguidos por personas de la franja que va de los 25 a los 34 años (24,2 %)”.



En la investigación, un 63 % de las mujeres encuestadas y un 66 % de los hombres afirmaron ver incrementada su productividad un día después de haber experimentado un orgasmo. Foto: iStock

De este modo, los profesionales en sexualidad Anel Martínez y Andrés Suro aseguraron en el portal mencionado que la encuesta realizada es certera, pues el teletrabajo mejoró la vida sexual de varios: “El sexo durante el teletrabajo tiene consecuencias muy positivas ya que aumenta la calidad de vida y el fortalecimiento de las relaciones personales, lo que repercute en una mayor productividad laboral”.



El estudio concluyó que la sensación más repetida de los participantes fue la relajación. Luego, dijeron sentirse renovados y más productivos después de estar con su pareja o haberse masturbado.



“Las fantasías y los juegos de seducción en horarios laborales sirven para descomprimir ambientes y climas laborales de mucha presión y tensión”, aseguró el psicólogo y sexólogo Patricio Gómez Di Leva, en el diario citado.

