¿Ganarse la lotería? Esta es la probabilidad real de lograrlo

En los últimos tiempos la lotería ha caído en varios lugares del país, beneficiando con millonarios premios a quienes acostumbran a comprarla y, probablemente, despertando la curiosidad de las personas que nunca la han jugado.

Por eso, en este artículo, resolvemos una duda particular: ¿qué tan probable es ganarse la lotería?



¿Cuestión de suerte?

En la capital del Chocó, el pasado 6 de marzo, unas 2.000 personas ganaron el chance gracias a un número que apareció en la cáscara de un plátano y coincidió con la Lotería de Boyacá.



Jhony Mena, asesor jurídico de la empresa SuperGiros en el Chocó, aseguró en ese momento a EL TIEMPO que: “las mujeres les trajeron la suerte a las familias chocoanas, porque son ellas las que distribuyen el plátano del Medio Atrato para Quibdó”.



Es preciso recordar también que, en 2016, miles de personas ganaron el chance al jugar con los números de las bicicletas de Mariana Pajón y Carlos Ramírez, dos de los reconocidos deportistas colombianos que obtuvieron medallas en los Juegos Olímpicos Río 2016.

Ambos son medallistas olímpicos. Foto: AFP y EFE

Así mismo, los fanáticos de Diomedes Díaz acostumbran a hacer apuestas con la fecha de nacimiento del artista, el número de su bóveda en el cementerio o el aniversario de su muerte y, para sorpresa de muchos, sí se han llevado el premio.



Estas conductas, un tanto supersticiosas, prueban que los colombianos siguen apostándole a su suerte y creyendo en lo inexplicable a la hora de jugar.



Pero hay fórmulas matemáticas que explican el comportamiento de estos juegos de azar.



Que hablen las estadísticas

En Colombia, los premios de la lotería tradicional se dividen entre el premio mayor, los secos y las aproximaciones.



Liliana Cardona, vicepresidenta de Desarrollo Organizacional de Coljuegos y Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA), le comentó a EL TIEMPO que: “la probabilidad de acertar el premio mayor es de 1 en 10.000 combinaciones por el número de series”.



Y añadió que “su caída está directamente relacionada con el porcentaje o relación de venta/emisión de cada una de las loterías”.

En los últimos meses varias personas se han hecho millonarias gracias a la lotería. Foto: John Jairo Bonilla. EL TIEMPO

Es decir: si la entidad vende un mayor número de combinaciones o fracciones de la emisión (entendida como el conjunto de billetes que se ponen en circulación para participar en cada sorteo), la posibilidad de que caiga el premio es mayor.



Hay que resaltar que en un año se realizan 52 sorteos. En ese sentido, Cardona explica que “la relación de ventas/emisión actual, de la totalidad de las loterías, es aproximadamente de 3,2 %, así que en un año podrían caer 2 premios mayores, en promedio, para cada una de las 15 empresas operadoras del juego de lotería tradicional”.



Cuando se trata del Baloto, de acuerdo con un análisis de ‘Portafolio’, para ganarlo se eligen cinco números del 1 al 43 y una súperbalota con números del 1 al 16.



Siendo así, hay 962.598 combinaciones posibles, a las cuales se les suman 16 posibilidades más. De este modo, en total, la probabilidad de ganarlo es de una entre 15'401.568.

Ojo con la ilegalidad

Si el dinero que las personas invierten en este tipo de juegos no se cobra, es destinado al sistema de salud. No obstante, para el abogado Jhony Mena, el gran flagelo de los mismos es la ilegalidad, pues las empresas de apuestas “operan como una empresa normal, pero la mayoría no pagan a los ganadores”.



Detrás de esto están bandas criminales, las cuales, durante la pandemia, desarrollaron una nueva modalidad: no solo realizan apuestas de forma manual, sino también virtual.



Precisamente, Coljuegos, entidad administradora de los juegos de suerte y azar, informa de manera constante acerca de cuáles son las plataformas autorizadas para evitar que los colombianos caigan en la trampa.



Algunas de estas son Wplay.co, BetPlay, ColBet, FullReto y Sportium.

Son 17 Las plataformas autorizadas por @ColjuegosCo para operar juegos online en #Colombia. pic.twitter.com/nAagX11dH1 — @ColjuegosCo (@ColjuegosCo) March 23, 2021

