Protagonista de 'Prison Break' revela que le detectaron autismo

El actor Wentworth Miller, conocido por su personaje de Michael Scofield en la serie de drama 'Prison Break', anunció a través de su cuenta de Instagram que hace un año le diagnosticaron autismo (trastorno del espectro autista), padecimiento que afecta la manera en que una persona percibe y socializa con otros individuos.

En la publicación, subida el pasado 25 de julio, Miller compartió una simple imagen en blanco y escribió en la descripción lo siguiente: "Este otoño se cumple un año desde que recibí mi diagnóstico informal de autismo. Precedido de un autodiagnóstico. Seguido de un diagnóstico formal".



Además, aseguró que fue "un proceso largo y deficiente que necesitaba de constante actualización", sobre todo teniendo en cuenta que es "un hombre de mediana edad, no un niño de cinco años".



Miller, de 49 años y quien ha participado en otras producciones como 'Resident Evil: Afterlife' y 'The Flash', también reconoció que "el acceso a un diagnóstico es un privilegio del que muchos no disfrutan. Digamos que fue un shock, pero no una sorpresa".

El actor afirmó que no sabe "lo suficiente" sobre el autismo, por lo que no va a dar muchos detalles de la enfermedad ya que no quiere convertirse "en una voz fuerte y mal informada".

Asimismo, dijo que en este momento está "reexaminando cinco décadas de experiencia vivida a través de un nuevo lente. Eso llevará tiempo".



Mientras se encuentra aprendiendo a ver su vida desde esta nueva perspectiva, relató que las personas que hablan sobre el autismo en redes sociales han sido de gran ayuda, pues "comparten contenido reflexivo e inspirador (...) Desempaquetando la terminología. Añadiendo matices. Luchando contra el estigma".



"Estos creadores (algunos bastante jóvenes) hablan de los temas relevantes con más conocimiento / fluidez que yo. (También me han estado educando)", escribió Miller.

Adicionalmente, Miller dijo que no cambiaría el hecho de ser autista, ya que "es fundamental" para quien es él hoy en día y para todo lo que ha logrado.



Para concluir su escrito, agradeció a las "muchas personas que consciente o inconscientemente me proporcionaron esa ayuda extra o espacio a lo largo de los años, permitiéndome moverme por el mundo de una manera que tenía sentido para mí, tuviera o no sentido para ellos".



Cabe resaltar que, según la página oficial de la Clínica Mayo, el trastorno del espectro autista (el término 'espectro' se refiere a a un amplio abanico de síntomas y gravedad) es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro.



Dicho padecimiento afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación.



Los síntomas suelen aparecer en los primeros años de vida e incluyen falta de contacto visual, movimientos repetitivos, más sensibilidad a la luz o al sonido, entre otros. Aunque las características de la enfermedad son variadas en cada paciente.



Algunas personas reconocidas con trastorno del espectro autista son el empresario Elon Musk, el nadador Michael Phelps y el actor Anthony Hopkins.

