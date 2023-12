Prisión de 15 años a pareja por esclavizar a un mendigo y venderlo por $1’700.000

La esclavitud se entiende como la apropiación legal de una persona sobre otra, según el Dr. Mark D. Welton. Fue una práctica socialmente aceptada en una gran parte de la historia humana, en la que las personas comerciaban con otros humanos enfermos, de razas diferentes a la blanca, de procedencias sociales menos favorecidas.



Según los libros de historia, la esclavitud fue abolida entre los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, los humanos suelen encontrar formas de recrear los peores momentos de su historia como especie, y aún hoy en día se encuentran casos de personas que se creen propietarias de otras.

Este caso ocurrió en Barcelona, España, y es la historia de dos ciudadanos rumanos que esclavizaron a un hombre enfermo y lo vendieron a un compatriota a 400 euros (aproximadamente $1’700.000).



Narra el medio local ‘Diario de Mallorca’ que en 2016, una pareja casada convenció a un hombre, entonces de 71 años, enfermo, viudo y sin hijos, de irse de Rumania para mendigar en Barcelona. Ellos le ofrecerían el mantenimiento y se repartirían en un 50-50 las ganancias que hiciera el hombre en la calle.



Sin embargo, según el reporte de la Sala Segunda, el trato no se cumplió. La pareja le quitó las muletas que usaba en Rumania y lo transportaban, a su voluntad, en una silla de ruedas que decomisaban en las ‘horas laborales’, que iban desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Además, se quedaban con todo el dinero que el hombre conseguía.



Este calvario duró seis meses, y cuentan los testigos que nadie alimentaba al hombre en todo el día, y lo veían hacer sus necesidades en cualquier botella que se encontrara o en alcantarillas a las que llegaba arrastrándose. En varias ocasiones, fueron ellos mismos quienes salieron a alimentarlo o a socorrerlo ante sus gritos de dolor.



Y es que los gritos no eran gratuitos: la negligencia en la que se encontraba y su constante exposición a los climas más extremos le habían gangrenado una parte de su pierna izquierda. Fueron los vecinos los que lo llevaron al Hospital San Pablo, donde le amputaron la extremidad.



Semanas después, por la gravedad de la situación, la pareja decidió vender los “derechos de propiedad” del hombre a un compatriota, por la suma de 400 euros (aproximadamente $1’700.000). Con su nuevo “dueño”, la salud del hombre continuó en decaída, hasta el punto en que lo tuvieron que hospitalizar.



La historia se supo, capturaron al comprador en seguida, y en 2020 detuvieron a la pareja en Rumania, por cumplir las tres fases del delito de trata de seres humanos: captación, traslado y explotación.

El pasado 11 de diciembre, el Tribunal Supremo de España ratificó las condenas de 15 y ocho años de prisión impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a la pareja y al comprador, respectivamente, por los delitos de “trata de seres humanos con fines de mendicidad” y por “lesiones dolosas”. El último impuesto exclusivamente a la pareja, por la amputación de la pierna.

Según el ‘Diario de Mallorca’, la pareja intentó apelar la condena, argumentando que el delito de lesiones dolosas era contrario a la propia definición de trata, pues un vendedor no querría “dañar su propio producto”. Sin embargo, los magistrados señalaron que “no acaban de entender” el argumento.



“Si resulta más fácil para una persona mutilada conseguir una limosna, el trasladar desde Rumanía a alguien en esas circunstancias no debería plantearse como un argumento para descartar ni el delito de lesiones dolosas ni el de trata de seres humanos, sino todo lo contrario", expuso el Tribunal.



