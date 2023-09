En los últimos días, en Los Ángeles, Estados Unidos, ha circulado una extraña valla publicitaria en un vehículo, pues está al parecer estaría informando que los príncipes británicos Harry y William visitarían Colombia en el mes de septiembre.

Las imágenes de este acontecimiento han circulado por las redes sociales y han causado gran asombró por su extraño mensaje. "Harry: I´m searching for you as I need to meet up with you in Colombia this September. Sincerely: William", lo que quiere decir, "Harry: Estoy buscándote porque necesito reunirme contigo en Colombia en septiembre. Cordialmente, William".



Esto ha hecho que algunos internautas se pregunten si se trata de los príncipes Harry y William, pues les ha parecido una coincidencia muy grande que él anunció tenga esos nombres.



Parece ser cierto, hay una valla en la Ciudad de Los Ángeles diciendo que Harry y William estarán en Colombia.



De comprobarse esto, será el evento del año en nuestro país. 😱#HarryYWilliamEnColombia pic.twitter.com/ViEK8E18aA — Gol Garra (@ElGolGarracol) September 14, 2023

En el caso de que esta visita llegará a pasar, sería una de las importantes en el año 2023. Sin embargo, la monarquía británica no ha confirmado esta información o la razón por la que esta valla está circulando en las calles de los Ángeles.

¿Qué tan popular es la monarquía británica bajo el reinado de Carlos III?

El pasado sábado 6 de mayo el Reino Unido proclamó oficialmente a Carlos III y Camila Parker como los nuevos reyes de esta nación Foto: Instagram(@theroyalfamily)

Desde que fue la coronación del rey Carlos III de Inglaterra, se realizó un encuesta que reveló que solo tres de cada diez británicos piensan que la monarquía es "muy importante".



Esta fue ejecutada por el Centro Nacional de Investigación Social (Natcen) y muestra que el apoyo a la monarquía se encuentra en su punto más bajo, pues un 45% de los encuestados afirma que debería abolirse, que no es muy relevante o que no es en absoluto importante.



En el año 2022, se ejecutó un encuesta similar en el año del jubileo de platino de la reina Isabel y el porcentaje era del 35%. Los datos de Natcen se basan en 6.638 entrevistas y se suman a 40 años de información recogida para la encuesta anual British Social Attitudes (comportamiento social británico).

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

