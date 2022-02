Tras el nacimiento de Archie, su primer hijo, Meghan Markle y el príncipe Harry decidieron que necesitaban un poco de estabilidad en sus vidas.



Con ese objetivo en mente, compraron una hermosa mansión ubicada en el condado de Santa Bárbara, más específicamente, en el estado de California, Estados Unidos.



Sin embargo, el casi paradisíaco hogar que construyeron en estos últimos años no les aseguró la paz que tanto necesitaban ya que hay un detalle que hizo que la casa se volviera casi inhabitable.

La inserción de la protagonista de 'Suits' en la familia real fue de todo menos fluida. Ella, una mujer rebelde e independiente, nunca terminó de adaptarse a la rigidez de la Corona.



Por su parte, los británicos jamás aceptaron sus costumbres o -de acuerdo a sus propias declaraciones- su color de piel. En medio de la crisis interna que provocó el nacimiento de su primogénito Archie Harrisson, la pareja llegó a la conclusión de que era hora de alejarse del Reino Unido y eligieron instalarse en Estados Unidos.

'Me revuelve el estómago'

Tanto Meghan como Harry deseaban vivir en Santa Barbara y, finalmente, encontraron el hogar de sus sueños. La mansión de 11 millones de dólares está equipada con grandes jardines, un sauna, pileta, una enorme librería y hasta vino con cine incluido.

Allí se instalaron en el 2020 listos para construir una hermosa familia pero, menos de dos años después, le encontraron una enorme desventaja: un potente olor que invade el barrio.

“Huele a desechos que se han estado pudriendo al sol. Me revuelve el estómago. He visto a muchos propietarios de viviendas cerrar las ventanas cuando llega el viento”, explicó un residente de la zona al medio británico 'The Daily Mail'.



La fuente del repugnante hedor es el Refugio de Aves Andrée Clark que se encuentra muy cerca de Montecito, zona residencial en donde no solo vive la pareja real sino también celebridades como Ellen Degeneres junto a su esposa Portia de Rossi, Oprah Winfrey, Orlando Bloom y Katy Perry.

Este es uno de los refugios de vida silvestre más grandes de la zona con una extensión de 16 hectáreas conformadas por pantanos en donde el agua se estanca y genera fuertes olores. De acuerdo a Cameron Benson, administrador de agua limpia de la ciudad de Santa Bárbara: “Los problemas de olores son esporádicos pero, a veces, empeoran en algunas condiciones”.



Tras recibir varias quejas de los vecinos, las autoridades informaron que esto puede durar hasta el otoño y que, para ese entonces, ya habrán realizado una serie de reformas estructurales para evitar que vuelva a suceder.



Esta no es la primera vez que Meghan Markle y el Príncipe Harry se enfrentan a una invasión de aromas no deseados. Previamente, el matrimonio debió soportar los fuertes olores que provenían de una fábrica legal de cannabis ubicada a pocos metros de su hogar. En esa ocasión, la misma empresa modificó el funcionamiento del establecimiento luego de los reclamos de los residentes.

Tendencias EL TIEMPO

*Con información de La Nación (Argentina - GDA)