El príncipe Harry revela reunión secreta que tuvo con Meghan

El príncipe Harry habló con el actor Dax Shepard, presentador del podcast Armchair Expert, en un episodio publicado este jueves, en una charla en la cual reveló que con Meghan trataron de mantener su relación en secreto.



El duque de Sussex contó además su cruda experiencia a los 20 años, sus fiestas y su crítica etapa de ser miembro de la familia real.



(Le puede interesar: Así es la serie que le pone picardía a la lucha de clases)

“No quiero este trabajo, no quiero estar aquí, no quiero hacer esto, mira lo que le hizo a mi madre”, fue una de las respuestas de Harry.



Además se refirió a los medios de comunicación en el Reino Unido. “Es una mezcla entre ‘The Truman Show’ y estar en un zoológico”, explicó, en referencia a la película de 1998 de Jim Carrey en la cual el protagonista no tiene ni idea de que está viviendo en un televisor gigante donde se graban todos sus movimientos.



(Además lea: Juana Acosta sorprende en la miniserie más vista de Netflix)



También relató que “la primera vez que Meghan y yo nos reunimos para que ella viniera a quedarse conmigo nos encontramos en un supermercado de Londres y fingimos que no nos conocíamos”. Detalló que llevaba una gorra de béisbol que le tapaba los ojos para evitar ser reconocido.



Aunque criticó el comportamiento de algunos medios de comunicación en Estados Unidos, Harry dijo que la situación ha mejorado para él y su familia desde que se mudaron a California.



En febrero pasado se anunció que Harry y Meghan no regresarían como miembros activos de la familia real británica, tras alejarse de las funciones reales el año pasado.



“Viviendo aquí ahora puedo levantar la cabeza y realmente me siento diferente, puedes caminar sintiéndote un poco más libre”, explicó con algo de alivio. “Además, puedo llevar a Archie en la parte trasera de mi bicicleta. Nunca habría tenido la oportunidad de hacerlo”.



Harry y Meghan han firmado un acuerdo millonario con Spotify para tener su propio espacio de podcast llamado Archewell Audio, por lo cual esto ha llevado a algunas personas a pensar que la aparición del príncipe en Armchair Expert tiene que ver con esto.



(No deje de leer: ‘Oh, gloria inmarcesible para el Gordo Benjumea’)



ELTIEMPO.COM