Polémicas frases y otras 'metidas de pata' del príncipe Felipe

"Su alteza real ha fallecido en paz esta mañana en el castillo de Windsor", anunció este viernes el Palacio de Buckingham, refiriéndose al príncipe Felipe de Edimburgo, esposo de la Reina Isabel II.



El Príncipe había sido hospitalizado el pasado 16 de febrero por "precaución" a causa de un "malestar", aseguró la realeza. Días después, el 23 de febrero, se confirmó que estaba siendo tratado por una infección.



Además, durante el mes que estuvo hospitalizado le realizaron una intervención quirúrgica por un problema cardiaco, pero la operación fue todo un éxito y fue dado de alta el pasado 16 de marzo.



Isabel II y Felipe de Edimburgo se casaron el 20 de noviembre de 1947, en Londres. Foto: AFP

El Príncipe, que falleció a los 99 años, estuvo casado con la Reina Isabel II por más de siete décadas, desde 1947, y participó de los compromisos oficiales de la monarquía desde que Isabel fue coronada reina (en 1952) hasta 2017, cuando decidió retirarse de la vida pública, tras haber participado en más de 22.000 actos.



En cada evento, siempre con su porte característico, se mantenía tres pasos detrás de su esposa como lo exigía el protocolo y, aunque gozó de gran popularidad, infortunadamente, también fue reconocido por sus bromas de mal gusto y actitudes políticamente incorrectas, durante los 65 años que estuvo oficializando reuniones y todo tipo de encuentros públicos.



Expresiones con un tono irónico, e incluso con tintes de machismo y sexismo fueron comunes, obligando al Palacio de Buckingham a presentar disculpas públicas por la falta de sensibilidad del Príncipe.



Chistes de mal gusto

El consorte de la Reina Isabel parecía no pensar muy bien lo que decía antes de hablar, pues en muchas ocasiones se expresaba sin tapujos, con un sentido del humor un tanto anticuado, que solía meterlo en aprietos y ser material para los titulares de la prensa.

En 1966 aseguró en público que "las mujeres británicas no sabían cocinar" FACEBOOK

TWITTER

Usualmente, durante su visitas a otros países pronunciaba chistes sobre las costumbres locales, en su mayoría guiado por los estereotipos. Como cuando visitó China en 1986.



"Si tiene cuatro patas y no es una silla, tiene alas y no es un avión, o nada y no es un submarino, los cantoneses se lo comen", aseguró durante su estadía en el país asiático



En esa misma visita le recomendó a los estudiantes británicos que realizaban prácticas en China que: "No os quedéis mucho tiempo o se os pondrán los ojos rasgados".



En fotos, le contamos otras de las polémicas y controvertidas frases del príncipe Felipe.



"No lo entiendo: primero dicen que quieren más tiempo libre, y ahora se quejan de estar sin trabajo", aseguró durante la recesión de 1981. Foto: AFP "Gracias, señora... Es usted es una mujer, ¿verdad?", le dijo a una joven que le regaló flores durante su visita a Kenia en 1984. Foto: AFP "Casi todos ustedes descienden de los piratas, ¿no?", le preguntó a un habitante de las Islas Caimán, en 1994. Foto: AFP "¿Pero cómo convence usted a la gente de por aquí de que deje de beber alcohol hasta que consiga su licencia (de conducir)?", preguntó a un instructor de una escuela de conducción en Escocia, en 1995. Foto: AFP "Entonces, ¿no te han comido?", preguntó a un estudiante que regresaba de una travesía en Papúa, Nueva Guinea, en 1998. Foto: AFP "Sin duda fue instalado por un indio", afirmó al ver un contador eléctrico viejo y defectuoso durante una visita a una fábrica escocesa, en 1999. Foto: AFP "¿Están sordos? ¡No me extraña si tienen que escuchar esto a menudo!", dijo cuando una escuela de jóvenes con discapacidad le dio la bienvenida a Gales, en 1999. Foto: AFP "Que me traigan una cerveza. No me importa cuál, pero que me traigan una cerveza", pidió durante una cena en Roma, cuando el entonces primer ministro italiano Giuliano Amato le ofreció vino italiano. Foto: AFP "Ah, ¿eres tú el que conduce ese horrible coche? A menudo lo vemos yendo al castillo de Windsor", le dijo al cantante cantante Elton John en 2001. Foto: AFP "Nunca podrás volar ahí dentro, estás demasiado gordo", le aseguró a un adolescente de 13 años que soñaba con ser astronauta, en 2001. Foto: AFP "¿Siempre pelea con lanzas?", le preguntó a un aborigen durante una visita a Australia en 2002. Foto: AFP "¡Parece que está usted listo para irse a dormir!", le dijo al entonces presidente de Nigeria Olusegun Obasanjo, cuando lo vio vestido con un atuendo tradicional, en 2003. Foto: AFP "¿Todos ustedes son de la misma familia?", le preguntó a una compañía de bailarines negros, en el 2009. Foto: AFP "Empiezo a caerme a pedazos", bromeó cuando estaba cerca de su cumpleaños número 90. Foto: AFP "¿Me arrestaría si abro la cremallera de este vestido?", preguntó a un policía al ver a una joven rubia con un ceñido vestido rojo cerrado con una cremallera a la altura del pecho, en 2012. Foto: Victoria Jones. AFP Los niños "van a la escuela porque sus padres no los quieren en casa", le dijo a Malala Yusafzai, una sobreviviente de ataque talibán contra un autobús escolar en 2013 Foto: EFE

Además, en una ocasión le preguntaron si le gustaría visitar la Unión Soviética, pero él respondió: "Me encantaría visitar Rusia, aunque esos cabrones asesinaron a la mitad de mi familia", haciendo alusión a la suerte de los Romanov.



También hubo muchos rumores de que El Príncipe no se adaptó por completo a la realeza, según la 'AFP' se le oía maldecir constantemente su suerte, discutir por la "pérdida de valores" en la sociedad o mostrarse molesto por el comportamiento de sus hijos en los años 80.



Frente a las controvertidas expresiones y comportamientos de Felipe, el ex primer ministro Tony Blair aseguró en sus memorias: "La gente tiene la impresión de que al príncipe Felipe no le importa nada lo que piensen de él y tienen razón".



