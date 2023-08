En un documental recientemente estrenado en la plataforma estadounidense Netflix, el príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III del Reino Unido y la fallecida Diana de Gales, compartió abiertamente su experiencia de afrontar el trauma de perder a su madre.



El duque de Sussex, quien reside en los Estados Unidos después de alejarse de la monarquía británica en 2020, admitió que pudo afrontar este difícil proceso de duelo tras servir como militar en Afganistán.

En el producto audiovisual titulado 'Heart of Invictus', el príncipe de 38 años habló sobre los desafíos que enfrentó al lidiar con la pérdida de su progenitora en 1997.



"Nunca fui realmente consciente del trauma que tuve, nunca lo discutí, realmente no hablé de ello, y lo reprimí como lo habrían hecho la mayoría de los jóvenes", relató.



Afirmó que durante mucho tiempo reprimió sus sentimientos y no contó con el apoyo necesario para comprender y procesar su dolor. Compartió cómo su experiencia militar en Afganistán, donde volaba en helicópteros Apache, marcó un punto de inflexión en su proceso de curación.

El príncipe Harry y su madre, la fallecida princesa Diana de Gales. Foto: AFP / Allan LEWIS

"Sólo puedo hablar de mi experiencia personal, mi gira por Afganistán en 2012 volando en (helicópteros) Apache, en algún momento después de eso hubo una revelación y el detonante para mí fue en realidad regresar de Afganistán", confesó.



Harry también señaló la falta de apoyo que tuvo en su vida tras la muerte de la princesa Diana. "No tenía esa estructura de apoyo, esa red o ese consejo de experto para identificar realmente lo que me estaba pasando", compartió ante las cámaras.



El hijo menor de Diana Gales creó un proyecto centrado en la rehabilitación de exmiembros de las fuerzas armadas que resultaron gravemente heridos en conflictos. Este fue el punto central del documental.



La decisión del príncipe Harry y su esposa, Meghan, de alejarse de la familia real y establecerse en Los Ángeles estuvo impulsada por la forma en la que esta última fue tratada por la realeza y las experiencias desafiantes que enfrentaron mientras estaban en el Reino Unido.



La duquesa de Sussex, que es mestiza, llegó a decir que alguien de la familia real preguntó de qué color sería su hijo Archie cuando naciera.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de EFE, y contó con la revisión de la periodista y un editor.