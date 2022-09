Prynce Royce es uno de los mayores exponentes de la bachata a nivel mundial, junto con su colega Romeo Santos. El artista estadounidense de origen dominicano viene de un de un parón de conciertos, debido a la pandemia de coronavirus y porque se encontraba en la creación de algunos sencillos que han sido éxitos mundiales, como ‘Si te preguntan’, tema que tiene con Nicky Jam y Jay Wheeler.



Ahora, ha decidido volver a los escenarios del mundo para promocionar su gira ‘ Classic Tour’, la cual ya se presentó el pasado fin de semana en el FTX Arena de Miami, Estados Unidos, ante más de 20 mil personas.

“Estoy muy feliz de que pronto podré compartir mi 'Classic Tour' con todos mis fans, que han estado allí para mí incondicionalmente desde el comienzo de mi carrera”, afirmó Prince Royce en sus redes sociales.



Justamente el pasado 16 de septiembre durante la presentación de su espectáculo, recibió una muestra de cariño bastante subida de tono por parte de una de sus fanáticas, pues se atrevió a lamer el abdomen y el ombligo del artista, cuando este se acercó al público.



Geoffrey Royce Rojas, nombre de pila del compositor, se encontraba agradeciendo a sus seguidores por haberlo acompañado durante el show. En ese preciso momento, la mujer levantó su camisa y pasó su lengua por el estómago del intérprete de ‘Sensualidad’.



El momento fue compartido en la página principal de Instagram de Prince Royce, donde ya cuenta con más de 100 mil “ Me gusta” y cerca de dos mil comentarios de internautas que no dudaron en dejar su opinión al respecto.



“Casi te lame todo”, “ella vio la oportunidad y la tomó”, “ qué afortunada es ella”; “Quisiese, pero no pudiese, porque vivo en Latam” y “yo lo haría también”, fueron algunas reacciones de usuarios de internet.



