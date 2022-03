El próximo 25, 26 y 27 de marzo tendrá lugar en el campo de golf de Briceño, Cundinamarca, uno de los festivales de música más conocidos en Latinoamérica: Estéreo Picnic, el cual fue aplazado desde hace dos años debido a la pandemia.



El evento reunirá durante esos tres días a decenas de artistas de pop, rock, reguetón, electrónica y mucho más. Entre ellos destacan Foo Fighters, J Balvin, Martin Garrix, C. Tangana, The Libertines, The Srokes, Doja Cat, entre otros.

Como muchas personas saben, el uso de sustancias psicoactivas en esta clase de festivales es recurrente y la sobredosis de estas puede provocar graves daños a la salud o la muerte. En estos casos, saber cómo actuar puede salvar una vida.



Por eso, un grupo de personas que hacen parte de un proyecto llamado 'Échele Cabeza', que busca "generar y difundir información sobre sustancias psicoactivas para la reducción de riesgos y daños", se ha capacitado en el tema y estarán presentes en la próxima versión de Estéreo Picnic.



Según anunciaron en su cuenta en Twitter (@echelecabeza), su nuevo servicio se llama 'Drogas, Festivales y Atención en Crisis', en el cual brindan "primeros auxilios psicoactivos a personas en mal viaje".



"Mal viaje" es un término utilizado para hacer referencia a los trastornos psicóticos inducidos por alucinógenos.



'Échele cabeza' indicó que este servicio lo iban a inaugurar el fin de semana pasado en el Jamming Festival, sin embargo, este evento fue cancelado. Por eso, su puesta en marcha por primera vez será en Estéreo Picnic.

Les presentamos nuestro nuevo servicios de "Drogas, Festivales y Atención en Crisis" para atención en "Primero auxilios psicoactivos" a personas en "malviaje". Lo íbamos a estrenar en @FestivalJamming pero lo vamos a inaugurar el @Festereopicnic_

En el equipo para atender a personas que se encuentren en una crisis psicológica por sustancias alucinógenas habrá médicos, psicólogos y enfermeros.



"En Ibagué, por ejemplo, formamos al personal de salud del festival @FestivalJamming para que puedan reducir los riesgos que puedan convertirse en daños psicológicos e identificar de forma temprana posibles casos que requieran atención médica inmediata para salvar vidas", explicó la compañía en su Twitter.



La empresa ofrecerá también servicios de análisis de sustancias, asesorías y alertas tempranas en el festival de música.

Además, 'Échele Cabeza' cuenta con una 'zona relax', un espacio dentro de los festivales diseñado para "reducir algunas situaciones de riesgo asociadas al agotamiento y consumo de sustancias psicoactivas, como son estados de deshidratación, crisis físicas y psicológicas por agotamiento, hipotermia o desequilibrios causados por falta de alimentos y mezcla de sustancias".



