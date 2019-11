El humilde comienzo de estas reconocidas estrellas de Hollywood

New World Pictures - Valerie Macon / AFP

George Clooney sigue siendo, luego de más de 20 años de carrera artística, uno de los 'galanes eternos' de Hollywood. Clooney, nacido en 1961, se acercó a la actuación a finales de los 70 obteniendo papeles pequeños en modestas series de televisión. Su reconocimiento ascendió luego de interpretar a Oliver en la película 'Return to the Horror High' (1987), una producción de terror y comedia que no fue muy bien recibida por el público y los críticos. Clooney, al margen del fracaso de esta cinta, ha participado en memorables películas como 'La delgada línea roja' (1998) 'Syriana' (2005), 'Michael Clayton' (2007) y 'Argo' (2012). Sus prolíficas actuaciones le han valido dos Premios Óscar, cuatro Globos de Oro, cuatro premios del Sindicato de Actores y un BAFTA.