'Mandé el bastón para el rincón del olvido': Alci Acosta tras delicada cirugía

"Era un cirugía complicada", explicó el maestro Alci Acosta tras salir de la complicada cirugía en la columna a la cual fue sometido en octubre de este año.



Su familia explicó para ese momento, a través de redes sociales, que el cantante había sido diagnosticado con estenosis severa en la zona lumbar.

Miles de personas estaban atentas a la recuperación del cantante y pianista colombiano, quien se ha ganado el cariño y admiración de los amantes del bolero.



Ahora, pasado más de un mes del procedimiento, dio un parte de tranquilidad al salir a hablar de su recuperación.



"Yo siempre he tenido problemas con las piernas, pero yo me defendía con un bastoncito. Llegó el momento de que el bastón ya no era suficiente porque me podía caer", explicó Acosta sobre su padecimiento al programa La Red de Caracol.



En una visita al médico, el especialista detectó que el bolerista tenía una dificultad en la columna, y que tenía afectados "los nervios que salen hacia las piernas", por lo que la solución era hacerle una cirugía. "No había otra solución".



(Lea también: '¿Me voy a morir?': los últimos instantes de vida de Jota Mario con su esposa).

Un recuperación lenta

La cirugía fue todo un éxito. El pianista ahora está en proceso de recuperación, aunque esta ha sido más lenta de lo que esperaba.



"El médico me mandó 30 terapias y ya llevo como 12 o 14. No veía mejoría y fui de nuevo al médico y me dijo que había que tener paciencia porque era una cirugía complicada", expresó en La Red.

Facebook Twitter Linkedin

Alci Acosta con su piano. Foto: Cortesía del artista

Además, el especialista le recomendó que las terapias fueran realizadas en casa, todos los días de lunes a sábado.



"El ejercicio también ayuda, entonces estoy usando la bicicleta. Aquí yo tengo mi bicicleta estática", añadió al medio citado.



"Mandé el bastón para el rincón del olvido y por ahí también un caminador que tengo y un silla de ruedas. Voy a regalarlas a alguna entidad que las necesite", añadió.



El artista está esperanzado de volver a los escenarios dentro de poco y deleitar a sus fanáticos con un gran show.



"Ojalá y eso sea pronto y logremos el objetivo de que recuperemos el movimiento en mis piernas", dijo.



Quiere que sus seguidores lo vean vital por otros años más.



"Pienso demorarme un poquito más, máximo dos añitos y ahí sí nos despedimos,

nos vamos bien, orgullosos de lo que hemos hecho en tantos años de estar tocando el piano y estar cantando", finalizó.



Su próxima presentación está pensada para las festividades de fin de año en Cali.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea también: