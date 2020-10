Hallan carta escrita por sobrevivientes de las dos guerras mundiales

"Vivan la vida al máximo", es una de las frases que se lee en una carta escrita por cuatro sobrevivientes de las dos guerras mundiales.



El manuscrito fue encontrado en la Iglesia de Santiago, en Amberes (Bélgica), por uno de los trabajadores encargados de la restauración que se está llevando a cabo en el sitio.

El texto yacía doblado dentro de una caja de fósforos escondida en la piedra angular de la bóveda, una estructura hueca que conecta las diferentes partes del techo. El hallazgo fue compartido en la cuenta de Instagram oficial de Amberes.



En la publicación está el texto firmado por John Janssen, Jul Gyselinck, Louis Chantraine y Jul van Hemeldonck, cuatro pintores que dejaron la carta en 1941 a manera de recuerdo para las futuras generaciones, según dice el mismo documento.



"Cuando este techo tenga que ser pintado de nuevo, nosotros no estaremos más en esta tierra", vaticina el escrito.



Teniendo en cuenta que el hallazgo data de 79 años atrás, lo más probable es que hayan tenido razón. Sin embargo, ni la edad o el desenlace de los trabajadores fueron aclarados en la publicación.

De hecho, por el momento solo se sabe de ellos lo que describieron en su carta, redactada en el revés de dos papeles que parecen ser algún tipo de registro laboral.



"Les tenemos que decir a las siguientes generaciones que no tuvimos una vida feliz. Vivimos dos guerras, una en 1914, y la otra en 1940, poca cosa, ¿ah?", escribieron.



Continuaron explicando que estaban trabajando en la iglesia a punto de "morir de hambre, pues nos exprimen hasta el último centavo a cambio de comer casi nada".



El final de la carta es, sin lugar a duda, la parte más conmovedora. Los autores les dan dos recomendaciones a las generaciones venideras, es decir, nosotros.



La primera, tener suficientes provisiones para cuando "otra guerra llegue". En específico, recomiendan que se cuide del ganado y se guarde el arroz, el café, la harina, el tabaco y el trigo.

Y agregan que se debe disfrutar la vida al máximo: "Búscate otra mujer si es necesario y, para los casados, cuiden su casa".



Finalmente, los autores del texto concluyeron con un aforismo familiar: "¡Salud, hombres!".

Hay que recordar que en la Primera Guerra Mundial, Bélgica se mantuvo como territorio neutral, algo que no evitó la ocupación de Alemania en su territorio, país que intentaban llegar a Francia. El costo humano para los belgas fue incalculable.



La historia se repitió en la Segunda Guerra Mundial. Bélgica empezó siendo neutral, los alemanes la invadieron en 1940 y duró ocupada hasta 1944, cuando los Aliados, encabezados por Reino Unido, Francia y Estados Unidos, lo liberaron.



Es decir, los cuatro pintores tuvieron una vida triste, según describieron ellos mismos, no solo por los dos conflictos más devastadores del siglo XX, sino también por las crisis económicas, las hambrunas y los vejámenes a los que fue sometida la población civil de la época.



Algo para nunca olvidar.



