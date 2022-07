Jessi Uribe y Paola Jara se casaron hace dos meses tras dos años de relación. La pareja, que hizo público su romance en el 2020, ha sido criticada por la forma en la que empezaron.



Todavía hay quienes aseguran que Uribe le fue infiel a su exesposa Sandra Barrios, la mamá de sus cuatro hijos. Sin embargo el artista siempre ha negado estas acusaciones.



Ahora, en medio de un concierto, Jessi Uribe decidió revelar cuál fue la primera canción que le dedicó a su actual esposa. Inmediatamente los fanáticos compararon fechas y letras para saber si ya en ese entonces se había divorciado de Barrios.



El cantante ha insistido en que su matrimonio no acabó por una interferencia de un tercero sino porque así lo decidieron. Según Uribe, ya no estaba enamorado de la mujer con la que estuvo casado por doce años.



La canción que marcó el inicio de su romance con Paola Jara sería una referencia a un amor prohibido. En otras ocasiones ya Jessi Uribe había dicho que fue él quien sedujo a su actual esposa.



El sencillo habla de cómo nació el amor entre la insistencia del cantante y las negativas de Jara. La mujer le explicó que no podían enamorarse y fue esta frase la inspiración para la primera dedicatoria que le hizo el intérprete de ‘Dulce Pecado’.



La canción

Se trataría de ‘Prohibido enamorarse’, que fue estrenada el 27 de marzo de 2020. De acuerdo con estas fechas, Jessi Uribe ya había finalizado su divorcio con Sandra Barrios.



“Esta fue la primera canción que le escribí a Paso. Estamos en promoción y yo todo el tiempo le decía 'seamos novios. Dame un besito'” explicó el artista.



El proceso de separación legal con su anterior esposa inició en agosto de 2019, por lo que esto confirmaría que no hubo infidelidad. Tan solo unas semanas después de que la melodía fuera publicada en su canal de youtube, la pareja hizo pública su relación.



"Me fui, no pasó nada y en el carro duré diez minutos para escribir esto” confesó el cantante antes de interpretar la canción.

