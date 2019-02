Diseñadora transgénero desfila en la Semana de la Moda en Nueva York

La diseñadora Pierre Davis hizo su debut en Nueva York convirtiéndose en la primera creadora transgénero en presentar una colección en la apertura de la Semana de la

Moda, revolucionando aún más un evento que ya tuvo modelos trans.

El poderoso Consejo de Diseñadores de la Moda de Estados Unidos (CFDA), que dice representar a más de 500 creadores y ha hecho de la diversidad su grito de guerra, anunció el mes pasado que la marca No Sesso, de Davis, haría "historia", en la apertura de la Semana de la Moda.



Davis, una mujer trans de Los Ángeles, que nació con las características de un hombre, dijo al CFDA que espera que la marca "inspire a la gente a tener una mente más comunitaria y a darse cuenta que no todo es estética o comercio. Se trata también de humanidad".



La diseñadora añadió que es importante que "las personas de todas las identidades interseccionales tengan la oportunidad de luchar independientemente de su identidad. El campo de juego no está nivelado en el mundo, y esto es más difícil en la

moda".

Los chalecos negros se convirtieron en faldas, los vestidos de noche se transformaron, y todo fue llevado con autoconfianza por los modelos que desfilaron, mujeres y hombres, altos y delgados. Foto: AFP



Davis abraza la etiqueta trans, pero no quiere que sea un ardid y dice que es importante que la gente vea las creaciones y que éstas sean reconocidas. "Solo quiero mostrar el trabajo", dice de su marca No Sesso, lanzada en 2015 y que, según el CFDA, incluye fans como las artistas de R&B Kelela y Erykah Badu.



Para exhibir el capítulo 2 de su colección -ella llama capítulos a las temporadas-, Davis tuvo la idea de un gran vestuario donde se mezclaran los atributos clásicos de los dos sexos. Los chalecos negros se convirtieron en faldas, los vestidos de noche se transformaron, y todo fue llevado con autoconfianza por los modelos que desfilaron, mujeres y hombres, altos y delgados. Este vestuario también mezcló el formalismo de la ropa de trabajo con prendas deportivas, llevando por ejemplo una chaqueta para correr con hombreras.



"El desfile esta inspirado por ropa de negocios y evoca el espíritu de Glamazon sin importar el género", dijo Davis a CFDA. Se trata de hacer que las cosas pasen incluso "cuando parece que no hay forma".



La creciente presencia de trans en la Semana de la Moda se suma a un movimiento que empezó en 2017 para reconocer tipos de cuerpos alternativos más allá de las tradicionales siluetas delgadas. Por varios años los modelos trans tuvieron apariciones regulares en la Semana de la Moda de Nueva York, y en septiembre de 2017 Calvin Klein presentó un modelo trans de 16 años. En septiembre pasado, Marco Marco, otro diseñador de Los Ángeles fue más allá con un podio para mostrar exclusivamente modelos trans. ​