Polémica: colegio pidió a niños de primaria ir en falda 'por igualdad'

La institución Castleview Primary, en Edimburgo, solicitó que los niños y profesores fueran a clase con faldas en pro de la igualdad.



El hecho fue altamente criticado por los padres de familia y algunos internautas.

El correo donde estaba la información indicaba que “se podían usar pantalones y mallas debajo de las faldas si era necesario”, publicó el periódico ‘Daily Mail’.



De hecho, las directivas del colegio resaltaron que ellos proporcionarían la prenda de vestir, en caso de no tenerla en casa.



¿Por qué surgió el movimiento?

El acto de discriminación sucedió el año pasado. Foto: iStock

El movimiento motivado por Castleview Primary se inspiró en un caso de discriminación que ocurrió el año pasado en España.



El 4 de noviembre del 2020, un niño fue expulsado de una institución española, debido a que llevó puesta una falda a clase.



Los profesores y compañeros del menor se solidarizaron con él y, en un movimiento para promover la igualdad, se pusieron faldas.



Es más, decretaron que el 4 de noviembre de los años siguientes sería “día de ir a la escuela con falda en España”, publicó el medio citado.



Al parecer, la historia se dio a conocer a los niños de la mencionada primaria y fueron ellos quienes motivaron a las directivas.

¿Qué decía el correo?

La institución es Castleview Primary, en Edimburgo. Foto: iStock

Según informó ‘Daily Mail’, el correo hablaba sobre la emoción que sentían las directivas y los profesores de implementar este nuevo método para promover la igualdad y la inclusión.



“Queremos que nuestra escuela sea inclusiva y promueva la igualdad”. "Estamos ansiosos por difundir el mensaje de que la ropa no tiene género y que todos deberíamos tener la libertad de expresarnos como queramos".



Además, el colegio aclaró que la participación era completamente voluntaria. Los niños que no desearan usar la prenda tenían la opción de no hacerlo.

¿Cuáles fueron las opiniones al respecto?

¿Por qué presionar a la gente para que le pida a su hijo que use una falda o sea visto como una especie de intolerante? FACEBOOK

Varios padres e internautas no estuvieron de acuerdo con la solicitud de la institución e hicieron saber su opinión en redes sociales.



Según el diario ‘Daily Mail’, algunos de los comentarios fueron: “¡Mi hijo tiene cinco años y acaba de recibir esto de la escuela! Deja que los niños sean niños” y “Si un niño quiere usar una falda en la escuela, se le debería permitir, pero ¿por qué presionar a la gente para que le pida a su hijo que use una falda o sea visto como una especie de intolerante?”.

