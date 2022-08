Yarubai Zapata Pérez, prima hermana del cantante Chyno Miranda, habló se refirió a la vida del cantante y cómo está rehabilitándose de sus adicciones y enfermedades en un centro especializado en Venezuela.



“Chyno Miranda no está muerto, ¡Por favor! Por supuesto que está vivo”, dijo en exclusiva la venezolana a la revista People en Español.



También lo han afectado los graves estragos de una neuropatía periférica ocasionada por un diagnóstico de covid-19 en octubre del 2020.



"A raíz de la neuropatía que le generó una encefalitis y el verse en las condiciones en las que estaba se le generó mucha ansiedad, mucha depresión y eso derivó en un problema de adicción también", relató Zapata desde Venezuela, donde ya se encuentra el artista en su etapa de recuperación en el largo tratamiento.



Chyno, cuyo nombre de pila es Jesús Alberto Miranda, además, es reconocido por hacer parte del dúo 'Chyno y Nacho', y ha preocupado a sus seguidores debido a que su salud no se encuentra del todo bien desde hace meses.



No obstante, fue su mánager, Julio Ducharn, quien el jueves salió a desmentir la muerte y dijo que Chyno continúa con su recuperación en Caracas.



"A esta hora del día miércoles, 3 de agosto, él está vivo... Si hay una noticia en la cual existe una muerte se notificaría, pero en este momento el artista está en su recuperación"

“A esta hora del día miércoles, 3 de agosto, él está vivo... Si hay una noticia en la cual existe una muerte se notificaría, pero en este momento el artista está en su recuperación”, afirmó también para la revista People en Español.



La preocupación de los fanáticos se debe a las complicaciones que llegaron a la salud del artista luego de que sufriera de covid-19. Sin embargo, a inicios de julio, Chino y Nacho aparecieron en un video de reencuentro interpretando su canción ‘Raro’.

El clip fue subido al Instagram de Nacho y ha conmovido a millones de seguidores

Chyno publicó un video en su cuenta oficial de Instagram el pasado 22 de julio del 2021 con una declaración oficial sobre el estado de su salud.



En el clip, el intérprete reveló que sufre de neuropatía periférica, una enfermedad que afecta a sus nervios y le causó encefalitis, parálisis, trastorno del habla y confusión. Ante ello tuvo que ser sedado durante 15 días.



Ante esa difícil situación de salud, su familia decidió trasladarlo de Miami a Caracas para seguir el tratamiento.



ELTIEMPO.COM