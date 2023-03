El Festival Estéreo Picnic inició este jueves 23 de marzo en el Campo de Golf Briceño 18. El evento trae a grandes artistas invitados al evento de este año están Twenty One Pilots, Drake, The Chemical Brothers, Billie Eilish, Morat, entre otros.



El rapero canadiense Drake aprovechó su paso por Bogotá para utilizar el servicio de transporte público, situación que causó sensación en sus seguidores.



El artista, con 133 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, compartió una fotografía mientras se transportaba en lo que parece ser un TransMilenio.



Esta imagen fue replicada en las redes sociales por varios de sus fanáticos y recibió comentarios como: “Que tengo en común con Drake: montamos en SITP”, “Y Tame Impala comiendo Oblea”, “Lo poderoso que sería decir “Yo monté SITP con Drake” yo deseo”, “momentos humildes de champagne papi”.

Drake subió esta historia a su cuenta de Instagram hace aproximadamente una hora.



Aparentemente estuvo andando en SITP (?) 😂 pic.twitter.com/f5au6GC789 — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) March 23, 2023

La fotografía se hizo tan popular que la cuenta oficial de TransMilenio realizó un meme promocionando el buen uso del sistema utilizando la imagen de Drake.

Todos paguemos el pasaje como #Drake hoy en nuestros buses del SITP.#LaCulturaNosMueve pic.twitter.com/AyTWfk6eRg — TransMilenio (@TransMilenio) March 24, 2023

La presentación de Drake se llevará a cabo este viernes 24 de marzo en el escenario Johnnie Walker.

Pamela Avendaño

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS