Preventa de boletas para Karol G: únicas tarjetas con las que puede comprarlas

Hace pocos días se dio a conocer la noticia de que Karol G estaría dando dos conciertos en Colombia de su tour 'Mañana será bonito', uno en Medellín y otro en Bogotá.



Muchos quieren asegurar sus boletas para este espectáculo que se llevará a cabo el viernes 5 de abril del 2024 en la capital colombiana, por lo que están expectantes de lo que anuncie la plataforma ‘Tu boleta’ para poder acceder a ellas.

Debe saber que la venta se abrirá el próximo 17 de octubre a partir de las 10:00 am, únicamente para quienes posean tarjetas Bancolombia Mastercard. Una vez se termine esta fase, se dará inicio a la venta de boletas para el público en general.



Para el concierto en Medellín, que se llevará a cabo el próximo 1 de diciembre, la venta de boletas dará inicio el viernes 13 de octubre desde las 10:00 am con las mismas condiciones: preventa para clientes Bancolombia Mastercard hasta agotar existencias. Cuando finalice esta etapa se inicia con la venta de boletas para público en general.



La venta de boletas para público en general para las dos fechas no se ha dado a conocer, por lo que se debe estar pendiente de las plataformas de venta de entradas.



(Le puede interesar: Karol G se sincera tras el frío saludo con Feid en los Billboard 2023)

Precios de las entradas

En cuanto a los precios de las entradas para el concierto en Medellín están desde los $ 296.000 pesos hasta los $ 596.000 pesos.



Los precios de los palcos inician desde $ 1.062.000 pesos hasta los 28 millones. Para el concierto en Bogotá aún no se conocen los precios de las entradas.



(Lea más: ¿Quién es Iker, el niño que protagoniza 'Mañana será bonito tour' de Karol G?)



Tenga en cuenta que si quiere llevar a menores de edad a partir de los 10 años al concierto en la capital colombiana, la única localidad disponible será la oriental alta familiar.



Las otras localidades son para mayores de 18 años y en el caso de que se compre boletas en otras localidades y el ingreso sea para un menor de edad no se permitirá la entrada y no habrá devolución del dinero.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Karol G: 'En el escenario me transformo, pero, si me quieren, es por lo que hay'

¿Por qué el concierto de Karol G 'Mañana será bonito fest' no se hizo en Bello?

Karol G en Medellín: los detalles del concierto que la 'Bichota' hará en su tierra