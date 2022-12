Este 14 de diciembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le hizo una petición al cantante puertorriqueño Bad Bunny para que dé un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, para compensar el mal rato que vivieron algunos de sus fans, pues muchos de ellos fueron estafados con boletos falsos y se quedaron sin entrar a uno de sus conciertos en el Estadio Azteca.

“Le pido a Bad Bunny, sé que está saturado y cansado, pero le pido que considere la posibilidad de que venga al Zócalo, ojalá venga, no le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él”, comentó el mandatario en una rueda de prensa en el Palacio Nacional.



Asimismo, señaló que el gobierno le pagaría por la iluminación, el escenario y el sistema de sonido, pero no serían tan sofisticados como el que suele usar en sus conciertos. “Porque estuve viendo cómo salió en el Estadio Azteca, volando en una palmera, nosotros eso no, pero una tirolesa, esa sí se la podemos poner”, enfatizó.



López Obrador dijo que conoce al cantante puertorriqueño y lo describió como una persona “sensible” y “solidaria”.



Perreo masivo del bienestar

Amlo quiere traer a bad bunny al zócalo

¡ES UN HONOR ESTAR CON OBRADOR!🤩 pic.twitter.com/7WBVizSdCI — Barbie Politóloga🔻 (@Rich_BarbP) December 14, 2022

“Es sensible y decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude”, afirmó.



Por último, comentó que no perdía nada al hacerle la invitación al cantante. “Sé que él es una gente, un joven sensible, es un fenómeno mundial, pero tiene también una dimensión social, ha estado ahí haciendo labor junto a Ricky Martin, junto a René de Calle 13, entonces ojalá”, apuntó.

El caos de los boletos clonados

El pasado 9 y 10 de diciembre, Bad Bunny le dio fin a su gira ‘The World Hottest Tour’ con sus dos últimas presentaciones en el Estadio Azteca. En sus conciertos estuvieron presentes varios artistas reconocidos mundialmente como: Rauw Alejandro, Bomba Estéreo, Sech, Jowell & Randy, Arcángel, Buscabulla y Ñengo Flow.



Lastimosamente, muchos de sus fanáticos no pudieron ingresar al concierto a pesar de que habían comprado sus boletas, pues en la entrada les decían que eran falsas o clonadas.



La Procuraduría Federal del Consumidor de México se encuentra investigando este incidente, pues muchos fanáticos del puertorriqueño alegaban que habían comprado las boletas en el sitio oficial de Ticketmaster, la empresa que se encargo de la venta de las entradas para los conciertos.

